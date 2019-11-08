После публикации «Зеленоград.ру» уволен супервайзер магазина «Пятерочка» 08.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Сотрудник компании, курирующий несколько зеленоградских магазинов «Пятерочка», спешно уволился после публикации о нюансах работы в этой торговой сети и давлении на замдиректора магазина. Формально ушёл сам, но знающие ситуацию говорят, что его заставили уволиться.

Супервайзер в сети «Пятерочка» контролирует работу группы магазинов на конкретной территории. В частности, на все зеленоградские «Пятерочки» приходится три супервайзера. Ранее супервайзер пригрозил уголовным делом замдиректора магазина «новом» городе за якобы продажу списанного товара, который вывозят из магазина и выбрасывают. Замдиректора категорически отрицала этот факт, угрозы не получили продолжения. По мнению кассира того же магазина, уволенный сотрудник участвовал в неком сговоре. Как-то в обеденный перерыв она услышала его разговор с неизвестным: «По той же схеме отожмем 14-й район, еще два магазина будут наши». Директора нескольких магазинов в «новом» городе, супервайзер и сотрудник службы безопасности, также оказывавший давление на замдиректора, хорошо знакомы друг с другом, и все приехали из Рязани.

Обсуждается и увольнение специалиста службы безопасности, причастного к этой истории, рассказали в магазине. Возможно, вернут и бывшего директора магазина, которая, как говорят сотрудники, ушла под давлением нового руководства магазина.

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