Магазины сетей «Пятерочка» и «Перекресток» начнут внедрять электронные ценники в своих магазинах с 2020 года. Там будет правильная цена товара, а сотрудников магазина частично освободят от наклеивания и сверки ценников.
Эксперимент с такими ценниками в сентябре начался в семи «Пятерочках» в Долгопрудном, а до того — в «Перекрестках» в Петербурге. На работу с обычными ценниками уходит в среднем 6% рабочего времени сотрудников магазинов, цитирует «Интерфакс» главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана. «Человеческий фактор, который проявляется, когда сотрудник забывает заменить старый ценник на актуальный, влияет на лояльность покупателей: они теряют доверие к магазину, если видят, что на полке указана одна цена, а на кассе им пробивают другую. С электронным ценником это исключено, потому что информация меняется автоматически», — отметил топ-менеджер.
Масштабное внедрение этой технологии позволит высвободить часть рабочего времени сотрудников и за счет этого улучшить сервис, рассчитывают в компании.
Кассир одной из местных «Пятерочек» рассказывала «Зеленоград.ру», что каждое утро в магазин приходит распечатка — от 400 до 1000 ценников; продавцы-кассиры должны до 11:00 вырезать каждый чек из распечатки, сверить с каждым выставленным в зале товаром и переклеить (или не переклеить). При нехватке персонала вырезать и выставить ценники в зал до этого времени невозможно. Проверка ценников не означает, что стоимость товаров меняется каждый день, но кассир всё равно обязан сверить все товары. «Ну выпускайте хотя бы сто ценников, где цена меняется, — но не тысячу же», — отметила кассир. При этом, если придут с проверкой, за несверенный ценник оштрафуют. Несоответствие цены на товар в торговом зале и на кассе, когда пробивают чек, — одна из причин конфликтов в магазинах.
Цифровые ценники сделаны на электронной бумаге с тремя видами цветных чернил — белыми, черными и красными. Красный цвет используется для промоакций. Данные на ценниках обновляются автоматически, с помощью радиоканала. Эти ценники потребляют мало энергии и могут работать пять лет без замены батарейки. Программное обеспечение ценников встраивается в действующее IT-решение магазина.
X5 сообщает о тестировании безналичной оплаты покупок через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду. Пока с «Росбанком», но в перспективе это может быть другой банк, имеющий такой электронный сервис. Деньги поступают со счета покупателя на счет юридического лица в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке. Динамический QR-код — это код, в который уже «зашита» сумма покупки, что позволяет торговой точке контролировать сумму операции, а покупателю — только подтверждать сумму оплаты.
«С появлением системы быстрых платежей у клиентов появится новый инструмент расчетов с целым рядом преимуществ: моментальная оплата, удобный интерфейс и отсутствие необходимости использования банковской карты. Мы уверены, что этот сервис будет востребован нашими покупателями, а компании удастся снизить расходы на банковское обслуживание безналичных платежей», — прокомментировала Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group. Компания рассчитывает развернуто протестировать новую технологию и в 2020 году принять решение о её внедрении в магазинах.
Х5 тестирует и кассы самообслуживания, которые также позволяют экономить рабочее время сотрудников, и видеоаналитику по контролю за очередями на кассах и за наличием товаров на полке.
И по эксперименту с электронными ценниками они не первые, уже был эксперимент в ВЕРНОМ (2012г.), там эти ценники покупатели растаскивали на сувениры. Правда ценники Верного были без автоматизации и их так же как бумажные требовалось перепрошивать(переклеивать) и результат оказался тот же что с бумажными ценниками, когда цены не совпадали на полке и кассе.
Так же несколько лет назад пилотные проекты запускали (2016-2017г.) Магнит, МВидео, Метро, но в массы эти технологии так и не пошли.
Технология затратная, сроки окупаемости долгие, обслуживание дорогое. Дешевле бумажки переводить, возможно даже без проверок просто переклеивать всё сразу по всему магазину в зависимости от интенсивности изменения цен.