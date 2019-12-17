Магазины сетей «Пятерочка» и «Перекресток» начнут внедрять электронные ценники в своих магазинах с 2020 года. Там будет правильная цена товара, а сотрудников магазина частично освободят от наклеивания и сверки ценников.

Эксперимент с такими ценниками в сентябре начался в семи «Пятерочках» в Долгопрудном, а до того — в «Перекрестках» в Петербурге. На работу с обычными ценниками уходит в среднем 6% рабочего времени сотрудников магазинов, цитирует «Интерфакс» главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана. «Человеческий фактор, который проявляется, когда сотрудник забывает заменить старый ценник на актуальный, влияет на лояльность покупателей: они теряют доверие к магазину, если видят, что на полке указана одна цена, а на кассе им пробивают другую. С электронным ценником это исключено, потому что информация меняется автоматически», — отметил топ-менеджер.

Масштабное внедрение этой технологии позволит высвободить часть рабочего времени сотрудников и за счет этого улучшить сервис, рассчитывают в компании.

Кассир одной из местных «Пятерочек» рассказывала «Зеленоград.ру», что каждое утро в магазин приходит распечатка — от 400 до 1000 ценников; продавцы-кассиры должны до 11:00 вырезать каждый чек из распечатки, сверить с каждым выставленным в зале товаром и переклеить (или не переклеить). При нехватке персонала вырезать и выставить ценники в зал до этого времени невозможно. Проверка ценников не означает, что стоимость товаров меняется каждый день, но кассир всё равно обязан сверить все товары. «Ну выпускайте хотя бы сто ценников, где цена меняется, — но не тысячу же», — отметила кассир. При этом, если придут с проверкой, за несверенный ценник оштрафуют. Несоответствие цены на товар в торговом зале и на кассе, когда пробивают чек, — одна из причин конфликтов в магазинах.

Цифровые ценники сделаны на электронной бумаге с тремя видами цветных чернил — белыми, черными и красными. Красный цвет используется для промоакций. Данные на ценниках обновляются автоматически, с помощью радиоканала. Эти ценники потребляют мало энергии и могут работать пять лет без замены батарейки. Программное обеспечение ценников встраивается в действующее IT-решение магазина.