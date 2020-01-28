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«Пятерочку» в 20 микрорайоне закрыли за отсутствие водопровода и канализации. Воду брали из скважины, а выливали в выгребную яму 28.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Закрыта и опечатана «Пятерочка» в корпусе 2002. Оказалось, в магазине не было центрального водоснабжения и канализации, воду для всех нужд — в том числе для пекарни — брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Роспотребнадзор проверил магазин после того, как житель Зеленограда сообщил — уборщица систематически сливает воду прямо возле магазина. В управе района Крюково сообщили, что в здании нет центрального водопровода и водоотведения. Сотрудники зеленоградского отдела Роспотребнадзора нашли скважину в 14 метрах от магазина, возле парковки. Вода из скважины по внутреннему водопроводу подается на все раковины и санузлы, установленные в магазине для хозяйственно-бытовых нужд, в том числе и в пекарню, используется производственный процессах, говорится в решении суда. На расстоянии 26 метров от скважины — выгребная яма со следами перелива для приема канализационных стоков из здания магазина.

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Не факт, что вода из скважины чем-то хуже, чем водопроводная. Но в данном случае нарушены несколько пунктов санитарных правил, в частности правила «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения водопроводов питьевого назначения». Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 50 метров (от здания) при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Территория первого пояса не ограждена и не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки с твердым покрытием отсутствуют. Оголовок скважины находится в подземной бетонированной камере, крышка камеры плоская, не герметичная и не защищает скважину от попадания в неё осадков — то есть вода может быть грязной.

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Документы, подтверждающие права собственности или аренды для эксплуатации скважины, лицензия на недропользование, результаты лабораторных исследований качества воды суду не предоставлены. Роспотребнадзор не выдавал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии скважины санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования. Таким образом, нарушена статья 6.3 КоАП РФ. Постановлением Зеленоградского районного суда магазин закрыт на 90 суток — по верхнему пределу наказания. Плюс надо устранить все нарушения. Каким образом — подключиться к водопроводу или узаконить использование скважины, — пока неясно.

Здание торгового центра — корпус 2002 — построили возле зеленоградского районного суда пять лет назад. Получается, его ввели в эксплуатацию без нормального водопровода и канализации.

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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Срочно закрыть другие пятёрочки построенные аналогичным способом.
галина ежурова
1 час назад
Ужас,кто то принимал и подпись поставил свою,вот найти и дать срок ,а то опять никого не накажут ,взятки берут и на людей на плевать.
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