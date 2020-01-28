Закрыта и опечатана «Пятерочка» в корпусе 2002. Оказалось, в магазине не было центрального водоснабжения и канализации, воду для всех нужд — в том числе для пекарни — брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Роспотребнадзор проверил магазин после того, как житель Зеленограда сообщил — уборщица систематически сливает воду прямо возле магазина. В управе района Крюково сообщили, что в здании нет центрального водопровода и водоотведения. Сотрудники зеленоградского отдела Роспотребнадзора нашли скважину в 14 метрах от магазина, возле парковки. Вода из скважины по внутреннему водопроводу подается на все раковины и санузлы, установленные в магазине для хозяйственно-бытовых нужд, в том числе и в пекарню, используется производственный процессах, говорится в решении суда. На расстоянии 26 метров от скважины — выгребная яма со следами перелива для приема канализационных стоков из здания магазина.