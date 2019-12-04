Очередной магазин сети готовится к открытию в корпусе 316. Это помещение недавно было выкуплено на аукционе за большие деньги частным лицом. По той же схеме выкупили, а потом сдали в аренду «Пятерочке» большое помещение в корпусе 117.
Помещение площадью около 400 квадратных метров в корпусе 316 продали с аукциона в июне. Его приобрела Екатерина Волочкова, подняв стартовую цену почти вдвое — с 29 до 59,6 миллиона рублей. За право купить помещение конкурировали семь участников торгов, в их числе предприниматель Арсен Костанян, за три недели до того купивший помещение площадью 547 квадратных метров в корпусе 117 за 88 миллионов рублей. Он также вдвое поднял цену на торгах, в которых было восемь участников. Оба предпринимателя связаны с туристическим бизнесом, Костанян также был совладельцем магазина кожаных изделий, работавшего в корпусе 931.
В корпусе 117 уже работает «Пятерочка», а в 316-м скоро откроется. Пока нежилыми помещениями в корпусе 316 владел город, в нем никто не задерживался надолго. В разное время там были магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Сейчас работает небольшой несетевой продуктовый магазин.
Жители корпуса 316 уже жалуются. Магазин поставил пандус для погрузки, который перекрыл тротуар возле дома и частично парковку.
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