1
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде 04.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Очередной магазин сети готовится к открытию в корпусе 316. Это помещение недавно было выкуплено на аукционе за большие деньги частным лицом. По той же схеме выкупили, а потом сдали в аренду «Пятерочке» большое помещение в корпусе 117.

Помещение площадью около 400 квадратных метров в корпусе 316 продали с аукциона в июне. Его приобрела Екатерина Волочкова, подняв стартовую цену почти вдвое — с 29 до 59,6 миллиона рублей. За право купить помещение конкурировали семь участников торгов, в их числе предприниматель Арсен Костанян, за три недели до того купивший помещение площадью 547 квадратных метров в корпусе 117 за 88 миллионов рублей. Он также вдвое поднял цену на торгах, в которых было восемь участников. Оба предпринимателя связаны с туристическим бизнесом, Костанян также был совладельцем магазина кожаных изделий, работавшего в корпусе 931.



В корпусе 117 уже работает «Пятерочка», а в 316-м скоро откроется. Пока нежилыми помещениями в корпусе 316 владел город, в нем никто не задерживался надолго. В разное время там были магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Сейчас работает небольшой несетевой продуктовый магазин.

Жители корпуса 316 уже жалуются. Магазин поставил пандус для погрузки, который перекрыл тротуар возле дома и частично парковку.

Что лучше?
«Пятёрочка»
Магазин местного предпринимателя
И то, и другое
Проголосовали 84 человека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
qwerty adaddd
7 часов назад
Ничего!
Добавьте такой вариант в голосовании!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детские сады и школы Зеленограда эвакуировали из-за угроз о взрывчатке Новости
«Левый фронт» и гражданские активисты Зеленограда приглашают на встречу о России будущего: Удальцов, Развозжаев, Шевченко, Ульянченко Афиша
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
В третьем микрорайоне откроется «Пятерочка». Двадцать пятая в Зеленограде Новости
В новостройке в 9-м микрорайоне произошел пожар Новости
Женщину сбили на тротуаре возле школы в Никольском проезде перед МЖК. Она в реанимации Новости
«400-й уезжает полупустой — все ждут сидячих мест». Письмо в редакцию о проблеме из-за новых автобусов НефАЗ Истории
С дворниками и техникой для зимней уборки «более-менее порядок», заверяет префектура. После объединения «Жилищников» убирать станут лучше Новости
Как расширить парковочное пространство на Центральном проспекте. Предложения жителя 4-го микрорайона Александра Панфилова Истории
Молочные кухни в Московской области закроют с января и заменят деньгами Новости
Спасенный нашими читателями селезень обрел новый дом и подругу в частном парке компаний «Артис» и «Гуд Вуд» под Зеленоградом Истории
Новый салон красоты и чехарда с банками. Что происходит в обширных нежилых помещениях «Флейты» Новости
Путину предложили достроить М-11. Нужно сделать объезд Твери и хорду к М-9 Новости
Доходы зеленоградцев последние годы росли быстрее, чем в Москве. На сколько выросли официальные зарплаты и будет ли это продолжаться? Истории
Хорошо ли жить в домах без мусоропровода. Зеленоградцы рассказывают о своем опыте Истории
Станцию Крюково обесточили почти на сутки. И это была не авария Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру