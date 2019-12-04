



В корпусе 117 уже работает «Пятерочка», а в 316-м скоро откроется. Пока нежилыми помещениями в корпусе 316 владел город, в нем никто не задерживался надолго. В разное время там были магазины «Утконос» и «Перекресток-экспресс», оба закрылись. Три года назад закрылось работавшее в этом здании кафе и бильярдный клуб «Пул Хаус» — из-за резко возросшей арендной платы. Сейчас работает небольшой несетевой продуктовый магазин.

Жители корпуса 316 уже жалуются. Магазин поставил пандус для погрузки, который перекрыл тротуар возле дома и частично парковку.