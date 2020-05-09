В декабре 2019 года зеленоградский суд вынес решение приостановить деятельность магазина на 90 суток, в конце января 2020-го его опечатали. Правда, местные жители сообщали, что «Пятёрочка» открылась на следующий же день, но потом снова закрылась.

В марте, когда закончился срок административного наказания, сотрудники зеленоградского отдела Роспотребнадзора вернулись в магазин с проверкой и столкнулись с теми же нарушениями.

Они рассказали суду, что с декабря компания не совершила каких-либо активных действий для устранения нарушений. Источник водоснабжения магазина по-прежнему не соответствует санитарным правилам по месту его расположения, содержанию водозаборного сооружения и прилегающей территории. Соответственно, дальнейшее функционирование магазина в существующих условиях несёт угрозу здоровью и благополучию населения.

Представитель компании «Агроторг» (юридическое лицо, управляющее «Пятёрочкой» в корпусе 2002) сказала, что сейчас магазин не использует воду из скважины — для санитарно-гигиенических и пищевых целей сюда регулярно привозят питьевую бутилированную воду. Также организован вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей.

Суд, выслушав доводы сторон, вновь признал «Агроторг» виновным в нарушении статьи 6.3 КоАП РФ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и приостановил деятельность магазина на 90 суток. «Агроторгу» запретили эксплуатировать магазин для реализации товаров населению, а также находиться в здании кому-либо, кроме сотрудников компании и работников других организаций, устраняющих нарушения.

Каким образом владельцы магазина могут и планируют устранять нарушения, «Зеленоград.ру» спросил ритейлера сети магазинов «Пятёрочка» — компанию Х5, но ответа пока не получил.