«Пятёрочку» в 20-м микрорайоне повторно закрыли за неправильный водопровод 09.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Судебные приставы снова на три месяца опечатали двери «Пятёрочки» в корпусе 2002. Причина, по которой в четверг закрыли магазин, та же, что и несколько месяцев назад: использование антисанитарного источника воды.

Роспотребнадзор проверил магазин в конце прошлого года после обращения местного жителя, видевшего, как уборщица систематически сливает воду возле магазина, — сообщение подтвердилось. Одновременно проверяющие выяснили, что вода для всех хозяйственно-бытовых и производственных процессов, в том числе в пекарне, поступала в здание по внутреннему водопроводу из сомнительной скважины. Заключения о её соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья людей использования Роспотребнадзор не выдавал. Кроме того, она расположенна в 26 метрах от выгребной ямы, содержимое которой переливалось через край, и всего в 14 метрах от магазина — а должно быть не менее 50 метров от здания (при использовании недостаточно защищённых подземных вод).

Проверка показала также, что оголовок скважины находится в подземной бетонированной камере, крышка камеры негерметичная и не защищает скважину от попадания в неё осадков, то есть вода может быть грязной.

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В декабре 2019 года зеленоградский суд вынес решение приостановить деятельность магазина на 90 суток, в конце января 2020-го его опечатали. Правда, местные жители сообщали, что «Пятёрочка» открылась на следующий же день, но потом снова закрылась.

В марте, когда закончился срок административного наказания, сотрудники зеленоградского отдела Роспотребнадзора вернулись в магазин с проверкой и столкнулись с теми же нарушениями.

Они рассказали суду, что с декабря компания не совершила каких-либо активных действий для устранения нарушений. Источник водоснабжения магазина по-прежнему не соответствует санитарным правилам по месту его расположения, содержанию водозаборного сооружения и прилегающей территории. Соответственно, дальнейшее функционирование магазина в существующих условиях несёт угрозу здоровью и благополучию населения.

Представитель компании «Агроторг» (юридическое лицо, управляющее «Пятёрочкой» в корпусе 2002) сказала, что сейчас магазин не использует воду из скважины — для санитарно-гигиенических и пищевых целей сюда регулярно привозят питьевую бутилированную воду. Также организован вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей.

Суд, выслушав доводы сторон, вновь признал «Агроторг» виновным в нарушении статьи 6.3 КоАП РФ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и приостановил деятельность магазина на 90 суток. «Агроторгу» запретили эксплуатировать магазин для реализации товаров населению, а также находиться в здании кому-либо, кроме сотрудников компании и работников других организаций, устраняющих нарушения.

Каким образом владельцы магазина могут и планируют устранять нарушения, «Зеленоград.ру» спросил ритейлера сети магазинов «Пятёрочка» — компанию Х5, но ответа пока не получил.

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Метки:
суд, роспотребнадзор, пятерочка
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