До 16 ноября сервис «Пятёрочка Доставка» проводит социальную акцию: для пожилых людей и льготников доставка продуктов будет бесплатной по специальному промокоду. Это позволит не подвергаться дополнительному риску заражения при походах в магазины.

В Зеленограде эта акция также доступна. Воспользоваться бесплатной доставкой могут люди пенсионного возраста и с инвалидностью, многодетные семьи. Нужно оформить заказ на любую сумму в приложении «Пятёрочка Доставка» и ввести промокод ZABOTA в специальное поле (появится на этапе оформления). Курьер доставит заказ до двери в течение часа и проверит документы: пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справки, подтверждающие инвалидность, многодетность и т. д. Если их не будет, в бесплатной доставке откажут.

Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты и акции в приложении аналогичны тем, что действуют в магазинах сети. Также дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».