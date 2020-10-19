«Пятёрочка» запустила бесплатную доставку для пожилых и льготников 19.10.2020 ZELENOGRAD.RU

До 16 ноября сервис «Пятёрочка Доставка» проводит социальную акцию: для пожилых людей и льготников доставка продуктов будет бесплатной по специальному промокоду. Это позволит не подвергаться дополнительному риску заражения при походах в магазины.

В Зеленограде эта акция также доступна. Воспользоваться бесплатной доставкой могут люди пенсионного возраста и с инвалидностью, многодетные семьи. Нужно оформить заказ на любую сумму в приложении «Пятёрочка Доставка» и ввести промокод ZABOTA в специальное поле (появится на этапе оформления). Курьер доставит заказ до двери в течение часа и проверит документы: пенсионное удостоверение, социальную карту пенсионера, справки, подтверждающие инвалидность, многодетность и т. д. Если их не будет, в бесплатной доставке откажут.

Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазинах «Пятёрочка». Цены на продукты и акции в приложении аналогичны тем, что действуют в магазинах сети. Также дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».

Читайте также
Cоцработники снова начнут доставлять лекарства и продукты людям на самоизоляции
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, коронавирус, магазин пятерочка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На строящийся завод по производству бетона пожаловались жители Ржавок. Владелец участка утверждает, что все законно — он будет строить цеха для другого производства Новости
«Зебру» на улице Радио перенесут на десять метров, чтобы лучше было видно пешеходов. На это может уйти больше года Новости
«Хозмаркет» в 20-м микрорайоне Зеленограда — что внутри? Партнерский материал
Контейнер для крупного мусора стоит прямо на дороге. Почему его так поставили и что с этим делать? Ответы
«Пятёрочка» запустила бесплатную доставку для пожилых и льготников Новости
Для посещения салонов красоты и непродовольственных магазинов тоже могут ввести регистрацию в мэрии Новости
Проверять маски на пассажирах в общественном транспорте будут с полицией Новости
Заправка на выезде через восточную промзону сменила бренд. Теперь вместо Газпромнефти там ОРТК Новости
Берёзовую рощу вырубают в 17-м микрорайоне. Выясняем, что происходит Новости
«Уверена, с этими кодами будут сбои». Как зеленоградские ночные клубы готовятся к пропускному режиму Истории
Ресторан китайской кухни «Тай Шань» открылся в 16-м микрорайоне Новости
Почему из-за новой системы маркировки аптеки лишились возможности продавать лекарства Истории
Из-за падения ребенка в проем между стеной и полом в подъезде возбудили уголовное дело Новости
Серия наглых краж в 23-м микрорайоне. Воры регулярно по ночам выносят из подъездов пожарное оборудование. Новости
«Думаем, как перевести на удаленку токаря». Как зеленоградские работодатели отправляли в мэрию данные о сотрудниках и что было сложно Истории
Какие дни будут выходными в 2021 году Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру