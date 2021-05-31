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Фонтан воды хлещет из «Пятерочки» прямо на землю. Этот магазин дважды закрывали за отсутствие канализации 31.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Слив фонтана воды прямо на землю из магазина «Пятёрочка» в корпусе 2002 зафиксировал корреспондент «Зеленоград.ру». Магазин дважды закрывали по решению суда за отсутствие нормального водоснабжения и канализации. Очередной иск о нарушении санитарных норм подан в суд, а магазин работает.

Фонтан был заснят на прошлой неделе. Дождя до этого не было два дня. Вода течет из трубы, вмонтированной в заднюю стену здания, и уходит в землю. За магазином находятся кусты, газон и парковка.

Эта «Пятерочка» находится в отдельно стоящем здании. Её закрывали по суду дважды: в январе и мае прошлого года, каждый раз на три месяца. Как выяснилось после обращения местного жителя, здание работало без подключения к центральному водоснабжению и канализации. Воду для всех нужд, в том числе для пекарни, брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Суд выносил решения о закрытии магазина после проверок Роспотребнадзора и соответствующих исков. После первого наказания магазин, по данным суда, перестал брать воду из скважины и стал использовать бутилированную, а также организовал «вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей». Но это не помогло — он должен был решить вопрос с нормальным водопроводом и канализацией. Видимо, не решил.

Сейчас в зеленоградский суд поданы очередные иски к «Пятерочке» от Роспотребнадзора и окружного прокурора. Все по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Наказание по этой статье — штраф или остановка деятельности на срок до 90 суток. Иски будут рассмотрены в июне.

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Метки:
магазины, микрорайон 20, магазин пятерочка
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Обсуждение
igordok dok
Вчера, 12:13
Явно такой мощный поток не от дождя!Ощущение что-то сливают.А главное сей беспредел уже больше года происходит под стенами суда.И вопросы городской администрации:строительство с городом не согласовывалось?если согласовывалось,то согласовали с заведомо отсутствующим водоснабжением и отведением?А когда построили кто и как принял здание без коммуникаций? Вывод напрашивается один-или это самострой,или как обычно кому-то что-то занесли...Ну в конце концов не слепоглухонемые разрешали и приёмку проводили.
Юрий Хотимский
Вчера, 12:50
Одичание: скважина и яма в центре города. Была опасность для покупателей, теперь для всех жителей - неизвестно, что сливают. 1990-е гг. с нами. Кустарный бизнес позорит сеть и город.
Kill Digit
Вчера, 14:06
Ну в данном случае вообще без проблем отмазаться:
1. Поливали газон.
2. Проверяли подачу воды в систему пожаротушения.
3. Увлажняли сухой воздух в отсутствии дождей.
и т.п.
Ирина Горячева
Вчера, 15:49
2 раза закрывали, 2 раза опять открывали без устранения причин закрытия. Закроют в третий раз, а потом опять откроют. Это такой аттракцион. Кто то хорошо зарабатывает на этих "закрыто-открыто"
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