Эта «Пятерочка» находится в отдельно стоящем здании. Её закрывали по суду дважды: в январе и мае прошлого года, каждый раз на три месяца. Как выяснилось после обращения местного жителя, здание работало без подключения к центральному водоснабжению и канализации. Воду для всех нужд, в том числе для пекарни, брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Суд выносил решения о закрытии магазина после проверок Роспотребнадзора и соответствующих исков. После первого наказания магазин, по данным суда, перестал брать воду из скважины и стал использовать бутилированную, а также организовал «вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей». Но это не помогло — он должен был решить вопрос с нормальным водопроводом и канализацией. Видимо, не решил.

Сейчас в зеленоградский суд поданы очередные иски к «Пятерочке» от Роспотребнадзора и окружного прокурора. Все по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Наказание по этой статье — штраф или остановка деятельности на срок до 90 суток. Иски будут рассмотрены в июне.