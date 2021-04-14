Эта «Пятерочка» находится в отдельно стоящем здании. Её закрывали по суду дважды: в январе и мае прошлого года, каждый раз на три месяца. Как выяснилось после обращения местного жителя, здание работало без подключения к центральному водоснабжению и канализации. Воду для всех нужд, в том числе для пекарни, брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Суд выносил решения о закрытии магазина после проверок Роспотребнадзора и соответствующих исков. После первого наказания магазин, по данным суда, перестал брать воду из скважины и стал использовать бутилированную, а также организовал «вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей». Но это не помогло — он должен был решить вопрос с нормальным водопроводом и канализацией.

В компании X5 retail group, которая управляет сетью «Пятерочек», тогда сказали, что подключение в процессе — подготовлена геоподоснова и подана заявка на выдачу технических условий.

Но магазин так и стоял закрытым. X5 сообщала через префектуру, что на водопровод и канализацию денег сейчас нет, работы планируется выполнить в конце 2021 или начале 2022 года. Затем проскочило сообщение о том, что в апреле «Пятерочка» все-таки откроется — и она открылась. Может, наконец решили проблему? Нет.

«Зеленоградводоканал» сообщил, что здание к центральному водопроводу и канализации не подключено. Сотрудники зеленоградского Роспотребнадзора вместе с прокуратурой побывали в магазине и проверили — подключения нет, сказали «Зеленоград.ру» в Роспотребнадзоре. «Будут приняты меры административного воздействия», отмечается в ответе.