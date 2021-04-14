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«Пятерочку» без водопровода и канализации в 20-м микрорайоне снова открыли. А теперь могут опять закрыть. Уже в третий раз 14.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Ситуация с «Пятерочкой» в корпусе 2002, у здания районного суда, более всего напоминает киноцитату «Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму. Романтика!» Магазин уже дважды закрывали по решению суда из-за того, что он не был подключен к центральному водоснабжению и канализации. Так и не подключившись, магазин снова открыл двери покупателям 12-го апреля. Роспотребнадзор готовит административный иск.

Эта «Пятерочка» находится в отдельно стоящем здании. Её закрывали по суду дважды: в январе и мае прошлого года, каждый раз на три месяца. Как выяснилось после обращения местного жителя, здание работало без подключения к центральному водоснабжению и канализации. Воду для всех нужд, в том числе для пекарни, брали из скважины, а выливали в выгребную яму.

Суд выносил решения о закрытии магазина после проверок Роспотребнадзора и соответствующих исков. После первого наказания магазин, по данным суда, перестал брать воду из скважины и стал использовать бутилированную, а также организовал «вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей». Но это не помогло — он должен был решить вопрос с нормальным водопроводом и канализацией.

В компании X5 retail group, которая управляет сетью «Пятерочек», тогда сказали, что подключение в процессе — подготовлена геоподоснова и подана заявка на выдачу технических условий.

Но магазин так и стоял закрытым. X5 сообщала через префектуру, что на водопровод и канализацию денег сейчас нет, работы планируется выполнить в конце 2021 или начале 2022 года. Затем проскочило сообщение о том, что в апреле «Пятерочка» все-таки откроется — и она открылась. Может, наконец решили проблему? Нет.

«Зеленоградводоканал» сообщил, что здание к центральному водопроводу и канализации не подключено. Сотрудники зеленоградского Роспотребнадзора вместе с прокуратурой побывали в магазине и проверили — подключения нет, сказали «Зеленоград.ру» в Роспотребнадзоре. «Будут приняты меры административного воздействия», отмечается в ответе.

Меры в данном случае прописаны в статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — это штраф или остановка деятельности на срок до 90 суток. Что думают об этом в X5, неизвестно — компания не комментирует эту ситуацию.

Здание для этой «Пятёрочки» построила в 2014 году компания «Икс 5 Недвижимость». Ввести здание в эксплуатацию разрешил Мосгосстройнадзор. В числе документов, на основании которых даётся такое разрешение, должен быть «акт о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения водоснабжением, канализацией, водостоком». Кто отвечает за то, что неподключенное к коммуникациям здания разрешили открыть, до сих пор неизвестно. Выясняет ли это прокуратура, тоже неизвестно.

Между тем, местным жителям этот магазин нужен. Кроме него в 20-м микрорайоне сейчас работает одна «Пятерочка» в корпусе 2020,и ещё несколько небольших продуктовых магазинов на первых этажах жилых домов. Сетевых магазинов больше нет. У крупных торговых сетей есть определенные требования к площади магазина. В 2019—2020 годах городская администрация выставляла на торги по аренде небольшие помещения в жилых домах 20-го микрорайона, площадь самого большого — 253 квадратных метра. Такая подойдет только для маленького продуктового — сетевики туда не идут.

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Метки:
магазины, микрорайон 20, магазин пятерочка
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 17:50
Роспотребнадзор готовит административный иск.
На этот раз магазин может отбиться неавтономным водоснабжением/водоотведением (что не удалось сделать в 2020 по старому СП от 2001 года, где не было упоминания об автономном водоснабжении/водоотведении), т.к. новый СП от 2020 вступивший в силу 01.01.2021 допускает автономный вариант (подвоз воды, вывоз отходов) в отсутствии возможности подключиться к сетям.

Возможно данная формулировка Х5 и лоббирована для легализации таких объектов, которые были под угрозой закрытия, а теперь новый СП позволит таким объектам работать по автономному варианту, что бы не тратиться на проекты и работы по подключению к сетям.
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