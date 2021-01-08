«Пятерочка» в 20 микрорайоне будет закрыта ещё год. Её опечатали по решению суда за отсутствие водопровода и канализации 08.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин в корпусе 2002 — он возле здания зеленоградского суда на Панфиловском проспекте — закрыт уже несколько месяцев за грубые санитарные нарушения. В здании надо сделать нормальный водопровод и канализацию, но сейчас у сети на это нет денег. Работы планируется выполнить в конце 2021 — начале 2022 года.

Об этом сообщила префектура в ответ на вопрос местного жителя о судьбе «Пятерочки». Устранить санитарные нарушения обязан сам магазин — в данном случае, компания «Агроторг». В 20-м микрорайоне сейчас работает одна «Пятерочка» в корпусе 2020, сетевых магазинов больше нет. На первых этажах домов есть несколько мини-маркетов, небольших продуктовых магазинов.

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Корпус 2002 — нежилое здание — построили возле городского суда в 2014 году. Строил инвестор, ЗАО «Икс 5 Недвижимость», для открытия «Пятерочки». Ввести здание в эксплуатацию разрешил Мосгосстройнадзор. В числе документов, на основании которых даётся такое разрешение, должен быть «акт о соответствии объекта техническим условиям в части обеспечения водоснабжением, канализацией, водостоком».

Спустя пять лет выяснилось, что магазин работал и продолжает работать без центрального водоснабжения и канализации. Воду для всех нужд, в том числе для пекарни, брали из скважины, а выливали в выгребную яму. В конце 2019 года Роспотребнадзор нашел эту скважину в 14 метрах от магазина, возле парковки, и подал иск в суд. Рядом со скважиной нашли выгребную яму «со следами перелива для приема канализационных стоков из здания магазина». В январе прошлого года суд в первый раз закрыл магазин на три месяца — чтобы тот «устранил нарушения», а именно подключился к центральному водопроводу и канализации.

Через три месяца «Пятерочка» открылась, но ненадолго — Роспотребнадзор снова пришел с проверкой и обнаружил, что вопрос с подключением к центральному водоснабжению и канализации так и не решен. Магазин перестал брать воду из скважины и стал использовать бутилированную, а также организовал «вывод жидких бытовых отходов из контейнеров-накопителей» — но суд снова закрыл «Пятерочку» на три месяца. В X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток») тогда сказали, что подключение к городскому водоканалу в процессе — подготовлена геоподоснова и подана заявка на выдачу технических условий. Но магазин так и не открыли.

Почему нельзя открыть сетевой магазин в другом здании

Сетевые магазины могут работать как в отдельных зданиях, так и на первых этажах жилых домов или в пристройках к ним, — правда, в этом случае жители часто жалуются на шум и запахи.

Кроме того, у крупных торговых сетей есть определенные требования к площади магазина. В 2019—2020 годах городская администрация выставляла на торги по аренде небольшие помещения в жилых домах 20-го микрорайона, площадь самого большого — 253 квадратных метра. Такая подойдет только для маленького продуктового — сетевики туда не пойдут.

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Метки:
микрорайон 20, магазин пятерочка
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