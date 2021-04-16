Корпус 1001Б — двухэтажный торговый центр с долгой историей строительства. Участок, на котором стоит торговый центр, с 2005 года арендует ОАО «Новый импульс». В 2013 году представитель компании представил на публичных слушаниях проект строительства торгового центра. Тогда говорилось об открытии на первом этаже ТЦ круглосуточного магазина с терминалами электронных заказов — примерно как в бывших «Утконосах». «За» активно высказывалась молодежь из «Молодой гвардии Единой России» и жители корпуса 1011. Второй этаж обещали обустроить по желанию жителей. Жители в лице молодежи просили открыть там кафе.

«Новый импульс» учредил компанию «Камень», которая и стала застраивать участок. Строить ТЦ начали в 2016 году, а будучи достроенным, здание пару лет стояло пустым — то устраняли недоделки, то искали арендаторов. Сначала там планировали открыть сетевой магазин «Верный». В управе района Силино тогда сказали, что «Верный» станет альтернативой супермаркету «Билла», расположенному возле остановки «10-й микрорайон» , — потому что от близлежащих домов идти в «Биллу» далеко. Но с «Верным» не срослось, а вместо него в здание пришла «Пятерочка».

Магазин этой сети также работает возле соседней с «Октябрьской» остановки «12-й микрорайон», в торговом доме «Ольга». Всего в Зеленограде сейчас 27 «Пятерочек».