Якорным арендатором в построенном двухэтажном торговом центре на Панфиловском проспекте станет сетевой «Верный». Это альтернатива супермаркету «Билла», считают в управе.



Об открытии к сентябрю сетевого магазина в новом ТЦ, расположенным между корпусом 1011 и Панфиловским проспектом, сообщила в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Силино Виктория Кулешова. На втором этаже будут промтовары. Жители ждут открытия магазина, отметила Кулешова, потому что из близлежащих домов идти в «Биллу» далеко. Это будет шестой магазин сети «Верный» в Зеленограде.

Торговый центр площадью 1245 квадратных метров строили два года. Участок, на котором он стоит, арендует с 2005 года ОАО «Новый импульс». Его учредил основатель сети «Утконос» Сергей Разумов, первые магазины которой появились именно в Зеленограде. Весной 2013 года «Утконос» окончательно прекратил работу в Зеленограде, а в том же году жителям района Силино представили проект будущего ТЦ, в котором, по замыслу инвестора, должен был открыться круглосуточный роботизированный магазин — типа стола заказов. На втором этаже ТЦ планировались бытовые услуги и кафе.



На публичных слушаниях часть местных жителей высказалась против строительства ТЦ, но ей возразила организованная группа молодежи — активисты движения «Молодая Гвардия», которые говорили, что магазин нужен. В итоге получился перевес голосов: «за» высказались 67% участников публичных слушаний.



