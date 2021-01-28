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Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» 28.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Небольшой двухэтажный торговый центр в 10-м микрорайоне у Панфиловского проспекта давно построен, но никак не мог открыться. Сейчас новый срок — начало-середина марта. Универсама «Верный», как ранее планировалось, там не будет.

Эпопея с открытием сетевого магазина в этом ТЦ длится два года. В префектуре и управе говорили, что там откроется «Верный» — у владельца здания заключен с ним договор. Это подтверждали и в самом «Верном». Сейчас в пресс-службе сети «Зеленоград.ру» сообщили, что открывать магазин в этом месте не будут — «планы поменялись». Представитель застройщика торгового центра сказал, что там откроется «Пятерочка». Планируемые сроки открытия — с 1 по 15 марта.

Что откроют на втором этаже здания — там 450 квадратных метров — пока неизвестно. Здание строилось с 2016 года и стояло достроенным с 2019-го — там устраняли разные недоделки. Формально его разрешили ввести в эксплуатацию только в октябре 2020-го.

Участок, на котором стоит торговый центр, с 2005 года арендует ОАО «Новый импульс» — ему принадлежали магазины «Утконос», ныне не работающие. Застройщик ТЦ — учрежденная «Новым импульсом» компания «Камень». Строительство торгового центра было одобрено на публичных слушаниях еще в 2013 году. «За» активно высказывалась молодежь из «Молодой гвардии Единой России» и жители корпуса 1011, расположенного рядом с ТЦ. Тогда говорилось об открытии на первом этаже ТЦ круглосуточного магазина с терминалами электронных заказов — примерно как в бывших «Утконосах». А второй этаж обещали обустроить по желанию жителей. Жители в лице молодежи просили открыть там кафе.

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Метки:
продукты, микрорайон 10, магазин пятерочка, торговые центры
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Пятёрочка для жителей 1011 и Трамвая через дорогу :) Даёшь Пятёрочку с Пятёрочкой на Пятёрочке.
Владимир Левин
48 минут назад
Рядом 1001, 1003, 1004. Очень большие дома.
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