Небольшой двухэтажный торговый центр в 10-м микрорайоне у Панфиловского проспекта давно построен, но никак не мог открыться. Сейчас новый срок — начало-середина марта. Универсама «Верный», как ранее планировалось, там не будет.



Эпопея с открытием сетевого магазина в этом ТЦ длится два года. В префектуре и управе говорили, что там откроется «Верный» — у владельца здания заключен с ним договор. Это подтверждали и в самом «Верном». Сейчас в пресс-службе сети «Зеленоград.ру» сообщили, что открывать магазин в этом месте не будут — «планы поменялись». Представитель застройщика торгового центра сказал, что там откроется «Пятерочка». Планируемые сроки открытия — с 1 по 15 марта.

Что откроют на втором этаже здания — там 450 квадратных метров — пока неизвестно. Здание строилось с 2016 года и стояло достроенным с 2019-го — там устраняли разные недоделки. Формально его разрешили ввести в эксплуатацию только в октябре 2020-го.



Участок, на котором стоит торговый центр, с 2005 года арендует ОАО «Новый импульс» — ему принадлежали магазины «Утконос», ныне не работающие. Застройщик ТЦ — учрежденная «Новым импульсом» компания «Камень». Строительство торгового центра было одобрено на публичных слушаниях еще в 2013 году. «За» активно высказывалась молодежь из «Молодой гвардии Единой России» и жители корпуса 1011, расположенного рядом с ТЦ. Тогда говорилось об открытии на первом этаже ТЦ круглосуточного магазина с терминалами электронных заказов — примерно как в бывших «Утконосах». А второй этаж обещали обустроить по желанию жителей. Жители в лице молодежи просили открыть там кафе.



