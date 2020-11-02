Жителям домов на Заводской улице — 12А, 12Б, 14, 14А и 16 — предоставят квартиры в новых корпусах 1934, 1936 и 934. Кто останется в 19-м микрорайоне, а кто поедет в 9-й, пока неизвестно. Из пяти домов на Заводской переезжают более трехсот семей, сообщает департамент градостроительной политики. Переселение начнется до конца ноября.
Участники программы реновации (в Зеленограде это 34 дома) могут в момент переезда докупить квадратные метры — приобрети за доплату квартиру большей, чем в бесплатной, площади и с большим количеством комнат. Могут купить две и больше квартиры, но общей площадью не более 100 квадратных метров. Также можно в течение двух лет после переезда, в дополнение к уже оформленному в собственность равнозначному жилью, приобрести еще одну квартиру.
В 2024 года также планируется переселить жителей корпусов 925, 926, 927 и домов 4А, 6А, 8, 10 на Заводской улице.
«Зеленоград.ру» просит жителей расселяемых по реновации домов написать нам — как идет переселение. Сообщайте любые подробности.
19-й микрорайон ждет большая реконструкция: снос почти всех жилых домов, нескольких нежилых, строительство 22 жилых домов, в которых будет от 7 до 23 этажей, школы на 825 мест, двух детских садов на 200 и 250 мест, детской поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух торговых центров и прочих общественных зданий, а также реконструкция существующих и строительство новых дорог.
Сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, количество жителей увеличится больше чем вдвое (по самым оптимистичным расчетам).