19-й микрорайон ждет большая реконструкция: снос почти всех жилых домов, нескольких нежилых, строительство 22 жилых домов, в которых будет от 7 до 23 этажей, школы на 825 мест, двух детских садов на 200 и 250 мест, детской поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух торговых центров и прочих общественных зданий, а также реконструкция существующих и строительство новых дорог.

Сейчас в 19-м микрорайоне живет около 5400 человек. Когда все новые дома построят и заселят, количество жителей увеличится больше чем вдвое (по самым оптимистичным расчетам).