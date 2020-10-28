«На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязали атомную войну, но что-то произошло. Связь с большей частью населённых пунктов земли оборвалась. Космонавты передали с Орбиты, что видят сверху небольшое пятно, в котором, возможно, все еще продолжается жизнь. То, что военные находят там, шокирует» , — анонсирует сериал ТВ-3.

Главные роли исполнили Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Петр Федоров, Ксения Кутепова, Лукерья Ильяшенко. Режиссер фильма — Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы»). Сценарий фильма написал Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения»).

«Нам нужно было снять несколько сцен, действие которых разворачивалось бы на внезапно обезлюдевших городских улицах. По сценарию, исчезнуть должны были не только все люди, но и машины, — рассказал „Зеленоград.ру“ о выборе места для съемок исполнительный продюсер фильма „Аванпост“ Иван Голомовзюк. — Мы искали пространство со стильной и оригинальной советской архитектурой нового времени. Московские здания нам не подходили в силу их узнаваемости, но и сильно удаляться от столицы нам не хотелось, чтобы не удорожать съёмки. В итоге наш выбор пал на Центральную площадь Зеленограда, Савёлкинский проезд и длинное жилое здание — корпус 360, известный как дом „Флейта“. При поддержке городской администрации, ГИБДД и полиции мы убрали с улицы почти все машины и перекрыли все проезды и проходы. Съёмки, в которых была задействована настоящая боевая техника, длились два дня. Мы прерывались только на то, чтобы пропустить через нашу площадку автобусы и другой транспорт. Было тяжело, но мы справились. Огромное спасибо всем городским службам, которые поддержали нас, а также жителям Зеленограда, которые с пониманием отнеслись к неизбежным неудобствам».



Жильцы 3-го подъезда «Флейты» действительно согласились посидеть немного без света, пока снимали сцену перестрелки и визита ОМОНа. После этих съемок на подъездах дома появились объявления от кинокомпании — жителям предлагали деньги за съемки в квартирах и коридорах «Флейты».