Начались телепоказы фантастического сериала «Аванпост», снимавшегося в Зеленограде 28.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Российский фильм «Аванпост» — это постапокалиптический блокбастер. Эпизоды в Зеленограде снимали в 2017 году, тогда ради съемок даже перекрывали движение по Савелкинскому проезду. Эти кадры появились уже в первой серии сериала. В кинотеатрах «Каро» фильм показали в конце 2019 года, а сейчас сериал идет по телеканалу ТВ-3 — по будням в 18:30.

Это были самые продолжительные съемки за последние годы: центр Зеленограда стал условным городом Кировым в 2032 году. По Савелкинскому проезду шли бронетранспортеры, а во «Флейте» была «перестрелка».

«На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязали атомную войну, но что-то произошло. Связь с большей частью населённых пунктов земли оборвалась. Космонавты передали с Орбиты, что видят сверху небольшое пятно, в котором, возможно, все еще продолжается жизнь. То, что военные находят там, шокирует» , — анонсирует сериал ТВ-3.

Главные роли исполнили Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Петр Федоров, Ксения Кутепова, Лукерья Ильяшенко. Режиссер фильма — Егор Баранов («Гоголь», «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы»). Сценарий фильма написал Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения»).

«Нам нужно было снять несколько сцен, действие которых разворачивалось бы на внезапно обезлюдевших городских улицах. По сценарию, исчезнуть должны были не только все люди, но и машины, — рассказал „Зеленоград.ру“ о выборе места для съемок исполнительный продюсер фильма „Аванпост“ Иван Голомовзюк. — Мы искали пространство со стильной и оригинальной советской архитектурой нового времени. Московские здания нам не подходили в силу их узнаваемости, но и сильно удаляться от столицы нам не хотелось, чтобы не удорожать съёмки. В итоге наш выбор пал на Центральную площадь Зеленограда, Савёлкинский проезд и длинное жилое здание — корпус 360, известный как дом „Флейта“. При поддержке городской администрации, ГИБДД и полиции мы убрали с улицы почти все машины и перекрыли все проезды и проходы. Съёмки, в которых была задействована настоящая боевая техника, длились два дня. Мы прерывались только на то, чтобы пропустить через нашу площадку автобусы и другой транспорт. Было тяжело, но мы справились. Огромное спасибо всем городским службам, которые поддержали нас, а также жителям Зеленограда, которые с пониманием отнеслись к неизбежным неудобствам».

Жильцы 3-го подъезда «Флейты» действительно согласились посидеть немного без света, пока снимали сцену перестрелки и визита ОМОНа. После этих съемок на подъездах дома появились объявления от кинокомпании — жителям предлагали деньги за съемки в квартирах и коридорах «Флейты».

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Зеленоград традиционно привлекает киношников — они выбирают почти одни и те же места для съемок. Например, в сериале «Секретарша», многие сцены которого снимались в Зеленограде, транслируются виды Центрального проспекта, парка Победы, МЖК, башен в 16 микрорайоне. В сериале «Магомаев» для съемок задействовали здания культурного центра «Зеленоград» и префектуры. Здание префектуры также выбрали для съемок о знаменитом шахматном матче Карпова — Корчного.

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Метки:
кинотеатр, савелкинский проезд, съемки, флейта
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