В сериале также снимались Михаил Трухин, Сергей Комаров, Любовь Толкалина, Екатерина Бирюкова, Екатерина Агеева, Валерий Яременко и другие известные артисты.

Режиссер Радда Новикова рассказала, что в работе она во многом ориентировалась на старый советский фильм с Леонидом Куравлевым и Софико Чиаурели. «Помните „Ищите женщину“? Героиня Чиаурели была секретаршей адвоката, но главное в ней, что она — абсолютная женщина на триста процентов, — цитирует Новикову „Вечерняя Москва“ — В нашем фильме „Секретарша“ Ксения Лаврова-Глинка создала великолепный образ. Наша Екатерина Морозова — очень умная женщина. У нее хорошая память, она внимательная. Ее знание людей, обширная „агентурная сеть“ подруг и умение найти общий язык с любым человеком часто помогают в расследованиях … Мне сразу стало понятно, что Михаил Трухин, Ксения Лаврова-Глинка и Илья Коробко точно попадают на роли, и весь костяк утвердился очень быстро».