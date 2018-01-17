22 января начинается показ сериала «Секретарша». По сюжету, действие происходит в вымышленном городе Вересаеве, которым и стал на время съемок Зеленоград. Снимали в разных местах города — в парке Победы, у ДК, на площади Юности, в 16 микрорайоне, общежитии МИЭТа, в корпусе 166.
Новое 8-серийное кино — о буднях Следственного комитета, где работает секретаршей Катерина Морозова (актриса Ксения Лаврова-Глинка), а следователем — её сын Олег (Илья Коробко).
Уличные съемки в основном велись в Зеленограде. На бывшем помещении касс ДК (Культурного центра «Зеленоград») появилась внушительная табличка «Следственный комитет», а МИЭТ «переименовали» в ВИЭТ.
В сериале также снимались Михаил Трухин, Сергей Комаров, Любовь Толкалина, Екатерина Бирюкова, Екатерина Агеева, Валерий Яременко и другие известные артисты.
Режиссер Радда Новикова рассказала, что в работе она во многом ориентировалась на старый советский фильм с Леонидом Куравлевым и Софико Чиаурели. «Помните „Ищите женщину“? Героиня Чиаурели была секретаршей адвоката, но главное в ней, что она — абсолютная женщина на триста процентов, — цитирует Новикову „Вечерняя Москва“ — В нашем фильме „Секретарша“ Ксения Лаврова-Глинка создала великолепный образ. Наша Екатерина Морозова — очень умная женщина. У нее хорошая память, она внимательная. Ее знание людей, обширная „агентурная сеть“ подруг и умение найти общий язык с любым человеком часто помогают в расследованиях … Мне сразу стало понятно, что Михаил Трухин, Ксения Лаврова-Глинка и Илья Коробко точно попадают на роли, и весь костяк утвердился очень быстро».
В ноябре в Зеленограде снимали фантастический триллер «Аванпост» — постапокалиптическую драму. Для съемок выбрали Центральную площадь, Савелкинский проезд, парк Победы и «Флейту». В частности, в 3-м подъезде корпуса 360 снималась сцена со стрельбой и появлением «спецназа». Для этого в подъезде выключили свет. Жильцы не протестовали, а с любопытством наблюдали за съемками.
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