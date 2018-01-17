Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На Первом канале покажут сериал, снимавшийся в Зеленограде 17.01.2018 ZELENOGRAD.RU

22 января начинается показ сериала «Секретарша». По сюжету, действие происходит в вымышленном городе Вересаеве, которым и стал на время съемок Зеленоград. Снимали в разных местах города — в парке Победы, у ДК, на площади Юности, в 16 микрорайоне, общежитии МИЭТа, в корпусе 166.

Фото: kino-teatr.ru, sredatv.ru

Новое 8-серийное кино — о буднях Следственного комитета, где работает секретаршей Катерина Морозова (актриса Ксения Лаврова-Глинка), а следователем — её сын Олег (Илья Коробко).

Уличные съемки в основном велись в Зеленограде. На бывшем помещении касс ДК (Культурного центра «Зеленоград») появилась внушительная табличка «Следственный комитет», а МИЭТ «переименовали» в ВИЭТ.

КЦ «Зеленоград» превращался в Следственный комитет РФ
Фото: vk.com/zelenogradcc

В сериале также снимались Михаил Трухин, Сергей Комаров, Любовь Толкалина, Екатерина Бирюкова, Екатерина Агеева, Валерий Яременко и другие известные артисты.

Режиссер Радда Новикова рассказала, что в работе она во многом ориентировалась на старый советский фильм с Леонидом Куравлевым и Софико Чиаурели. «Помните „Ищите женщину“? Героиня Чиаурели была секретаршей адвоката, но главное в ней, что она — абсолютная женщина на триста процентов, — цитирует Новикову „Вечерняя Москва“ — В нашем фильме „Секретарша“ Ксения Лаврова-Глинка создала великолепный образ. Наша Екатерина Морозова — очень умная женщина. У нее хорошая память, она внимательная. Ее знание людей, обширная „агентурная сеть“ подруг и умение найти общий язык с любым человеком часто помогают в расследованиях … Мне сразу стало понятно, что Михаил Трухин, Ксения Лаврова-Глинка и Илья Коробко точно попадают на роли, и весь костяк утвердился очень быстро».

Секретарша — новый детективный сериал. Эфир на Первом канале.
Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company

В ноябре в Зеленограде снимали фантастический триллер «Аванпост» — постапокалиптическую драму. Для съемок выбрали Центральную площадь, Савелкинский проезд, парк Победы и «Флейту». В частности, в 3-м подъезде корпуса 360 снималась сцена со стрельбой и появлением «спецназа». Для этого в подъезде выключили свет. Жильцы не протестовали, а с любопытством наблюдали за съемками.

 Реклама
Заключительные представления цирке «Максимус» только до 21 января. Спешите, билеты можно купить on-line. Объявления
Скидка на томографию зубов и консультацию имплантолога в Стоматологической клинике «Стар» Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама