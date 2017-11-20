Съемки продолжатся 22 ноября - с вечера Савелкинский проезд будут эпизодически перекрывать. Снимать кино будут и в корпусе 360, причем жильцы могут стать свидетелями киношной перестрелки.

Режиссер фильма «Аванпост» — Егор Баранов, снявший фильмы и сериалы «Гоголь» (2017), «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы» и другие.