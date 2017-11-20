Зеленоградская площадь оказалась подходящим фоном для съемки фантастического сериала «Аванпост» — о том, как мир погрузился во тьму, но остался круг света. 19 ноября возле ДК были замечены бронетранспортеры, автоматы и вооруженные люди. Все время съемок шёл мокрый снег.
Съемки продолжатся 22 ноября - с вечера Савелкинский проезд будут эпизодически перекрывать. Снимать кино будут и в корпусе 360, причем жильцы могут стать свидетелями киношной перестрелки.
Режиссер фильма «Аванпост» — Егор Баранов, снявший фильмы и сериалы «Гоголь» (2017), «Фарца», «Саранча», «Иерей-сан. Исповедь самурая», «Самоубийцы» и другие.
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