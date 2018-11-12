Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На Центральной площади снимают сериал о Муслиме Магомаеве 12.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская фактура снова привлекла киношников: для съемок задействовали здания Культурного центра «Зеленоград» и префектуры, которые стали Горьковским областным театром и Горьковским областным комитетом КПСС соответственно. Сериал о выдающемся советском певце покажут на Первом канале ТВ, предположительно, в 2019 году.

8-серийный сериал «Магомаев» снимает компания «Медиаслово» по заказу Первого канала. По словам режиссера-постановщика Олега Асадулина («Закрытая школа», «Корпоратив», «Зеленая карета», «Дом фарфора»), интерьер и экстерьер центра идеально подходит для реализации его творческих задач, сообщает Культурный центр «Зеленоград». Любопытно, что плакат «Решения XXIII съезда КПСС» (1966) повесили возле входа в «театр», а не возле «обкома» напротив. Судя по кадрам, снимают выступление Муслима Магомаева в Горьком (ныне Нижний Новгород), куда артист приезжал неоднократно.

Роль Магомаева исполнит сербский и российский Милош Бикович («Отель Элион», «Лёд», «Духless 2»). В роли его жены, оперной певицы Тамары Синявской — актриса и модель Ирина Антоненко.

Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку. Всесоюзная известность пришла к нему в 1963-м после выступления в Кремлёвском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства. Певец стажировался в миланском оперном театре La Scala, с огромным успехом выступал по всему Советскому Союзу и на сценах многих зарубежных стран. Звание народного артиста СССР Магомаев получил в 31 год (1973 год), по тем временам — очень рано. Певец скончался в 2008 году. В 2000-е годы он выступал редко, одним из последних стал концерт в зеленоградском ДК 6 октября 2005 года.

perova_marina1/instagram.com
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
На Центральной площади снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Большая детская площадка «Домики на деревьях» открылась внутри «Меги» Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Партнерский материал
Полных людей старше сорока лет приглашают на бесплатное обследование Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Свалка в Чашниково продолжает гореть. Теперь под землей Новости
Автобусная остановка «Заводская улица» переехала на новое место Новости
При пожаре в «клюшке» эвакуировали 160 человек Новости
Юный шахматист взял «серебро» на московском первенстве Новости
Ребенок в присутствии родителей сломал фигуру талисмана Зеленограда Новости
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Башни на Центральном проспекте могут поменять цвет Новости
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Спектакль «Огниво» — премьера в «Ведогонь-театре» Афиша
МИЭТ стал популярнее у абитуриентов. Интервью об итогах приемной кампании Истории
Лесхоз перешел на почти ежедневное сжигание порубочных остатков. Осталось потерпеть пару недель Новости
Интеграция программ 1С и телефонии Компания МИКО
Скидка 50% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare в клиниках "Никор" Объявления
Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
Как работает Ленинградский вокзал Истории
В кинотеатре «Каро Иридиум» делают дополнительный зал Новости
Магазин сети Familia открылся в «Зеленопарке» Новости
Худшее качество интернета и мобильной связи вокруг Зеленограда — у «Билайна» Новости
Дополнительную «Ласточку» Москва — Крюково запустят с 9 декабря Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Первый дом по программе реновации построят в 19 микрорайоне через два года Новости
Десять новых контейнеров для раздельного сбора мусора поставили в Зеленограде Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Что будет на месте бывшей лодочной станции на городском пруду? Ответы
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Пожарные во время тренировки залили пеной улицу, газон и деревья. Это вообще нормально? Ответы
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Власти не справляются с капремонтом. Даже когда его делает государственная компания, все равно получается плохо
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Осенние каникулы профессий будущего в «КидБурге» Объявления
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама