8-серийный сериал «Магомаев» снимает компания «Медиаслово» по заказу Первого канала. По словам режиссера-постановщика Олега Асадулина («Закрытая школа», «Корпоратив», «Зеленая карета», «Дом фарфора»), интерьер и экстерьер центра идеально подходит для реализации его творческих задач, сообщает Культурный центр «Зеленоград». Любопытно, что плакат «Решения XXIII съезда КПСС» (1966) повесили возле входа в «театр», а не возле «обкома» напротив. Судя по кадрам, снимают выступление Муслима Магомаева в Горьком (ныне Нижний Новгород), куда артист приезжал неоднократно.

Роль Магомаева исполнит сербский и российский Милош Бикович («Отель Элион», «Лёд», «Духless 2»). В роли его жены, оперной певицы Тамары Синявской — актриса и модель Ирина Антоненко.



Муслим Магомаев родился в 1942 году в Баку. Всесоюзная известность пришла к нему в 1963-м после выступления в Кремлёвском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства. Певец стажировался в миланском оперном театре La Scala, с огромным успехом выступал по всему Советскому Союзу и на сценах многих зарубежных стран. Звание народного артиста СССР Магомаев получил в 31 год (1973 год), по тем временам — очень рано. Певец скончался в 2008 году. В 2000-е годы он выступал редко, одним из последних стал концерт в зеленоградском ДК 6 октября 2005 года.