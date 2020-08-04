Матч на первенство мира по шахматам между Карповым и Корчным проходил три месяца в Багио (Филиппины). Карпов выиграл со счетом 6:5. Этот матч во многом был политическим: за два года до него Корчной эмигрировал, попросив политического убежища в Голландии. Поэтому поединок воспринимался как противостояние СССР и стран Запада.

В фильме также участвуют Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Александр Филиппенко и другие — всего около 70-ти актеров. Режиссер и сценарист картины — Алексей Сидоров, снявший сериал «Бригада», фильмы «Т-34», «Бой с тенью».

По данным кинокомпании «Централ Партнершип», съемки пройдут продлятся до марта 2021 года в Москве, Златоусте, на Филиппинах, в Таиланде, Испании и Голландии. Премьера фильма назначена на 30 декабря 2021 года.

Выбор Зеленограда в качестве места для съемок киношники объясняют несколькими причинами. Во-первых, здесь сохранилась оригинальная советская архитектура 1960-80-х годов (снимают чаще в «старом» городе). Во-вторых, московские здания более узнаваемые. В-третьих, искать натуру далеко от Москвы — значит, удорожать производство кино.