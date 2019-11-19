С 21 ноября в кинотеатрах сети «Каро», в том числе в «Иридиуме», начинается показ российского фильма «Аванпост». Это постапокалиптический блокбастер о жизни осажденной Москвы в 2030 году. Отдельные эпизоды снимали на Центральной площади, возле «Флейты», в Савёлкинском проезде и других местах Зеленограда.

Съемки фильма проходили два года назад, ради них даже перекрывали Савёлкинский проезд, а на Центральной площади стояли бронетранспортёры.

«Нам нужно было снять несколько сцен, действие которых разворачивалось бы на внезапно обезлюдевших городских улицах. По сценарию, исчезнуть должны были не только все люди, но и машины, — рассказал „Зеленоград.ру“ о выборе места для съемок исполнительный продюсер фильма „Аванпост“ Иван Голомовзюк. — Мы искали пространство со стильной и оригинальной советской архитектурой нового времени. Московские здания нам не подходили в силу их узнаваемости, но и сильно удаляться от столицы нам не хотелось, чтобы не удорожать съёмки. В итоге наш выбор пал на Центральную площадь Зеленограда, Савёлкинский проезд и длинное жилое здание — корпус 360, известный также как дом „Флейта“. При поддержке городской администрации, ГИБДД и полиции мы убрали с улицы почти все машины и перекрыли все проезды и проходы. Съёмки, в которых была задействована настоящая боевая техника, длились два дня. Мы прерывались только на то, чтобы пропустить через нашу площадку автобусы и другой транспорт. Было тяжело, но мы справились. Огромное спасибо всем городским службам, которые поддержали нас, а также жителям Зеленограда, которые с пониманием отнеслись к неизбежным неудобствам!»