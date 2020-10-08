Три автобуса добавили на маршрут 400-го «экспресса». Их там больше, чем на любом другом зеленоградском маршруте 08.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В начале октября автокомбинат запустил три дополнительных 400-х «экспресса» (Зеленоград — станция метро «Ховрино»), и теперь на этом маршруте курсируют 43 автобуса — больше, чем на любом другом зеленоградском маршруте. В основном это новые автобусы НефАЗ, но еще остались туристические ГолАЗы — девять штук.

43 автобуса это много или мало?

По действующему расписанию, 400-е «экспрессы» в будние дни ходят каждые 3-4 минуты. Только ранним утром или поздним вечером интервалы движения увеличиваются до 8-10 минут.

43 автобуса на маршруте — это много, при таком количестве «экспрессы» могут ходить и каждые две минуты. Но расписание предполагает и обеденные отстои (перерывы), разные графики работ — время выезда и возврата автобуса, поэтому просчитать точные интервалы каждого автобуса в течение дня сложно, пояснили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе».

На других 400-х маршрутах автобусов меньше (как и на маршрутах внутри Зеленограда). Там другие проблемы — пробки на Ленинградском и Пятницком шоссе. Особенно на Пятницком, где из-за заторов автобусы опаздывают больше чем на полтора часа, сказали в зеленоградском автокомбинате.

Нефазы vs Голазы

Шесть лет назад на 400-е маршруты выпустили комфортабельные автобусы ГолАЗ туристического класса, в которых 53 сидячих места. Для сравнения, в нынешних НефАЗах 29-31 сидячих мест. Но в НефАЗах больше стоячих — влезает около 70 человек.

В узком проходе между сиденьями в ГолАЗе помещается человек 10-13. Тем не менее, пассажиры 400-х спрашивают о комфортабельных ГолАЗах — многие хотят ехать на более удобных сиденьях. Их практически заменили НефАЗами — считается, что эти автобусы удобнее. В них, в отличие от ГолАЗов, низкий пол — можно зайти с детской коляской или въехать на инвалидной, да и просто удобнее входить. Кроме того, они оборудованы зарядками для гаджетов, в салоне можно поставить тяжелый багаж, есть места для инвалидов. Кроме того, ГолАЗы списывают «по возрасту»: они изготовлены в 2013 году, а цикл обновления автобусов в Москве — семь лет.

О замене всех зеленоградских автобусов на новые НефАЗы объявили два года назад во время празднования Дня города. О полной замене ГолАЗов на НефАЗы речь не идет, пояснили в «Мосгортрансе». Пока они есть и периодически ездят. А вот автобусы «гармошки» — сочлененные ЛиАЗы, в которые помещается до 150 пассажиров, — планируют убрать совсем.

По планам мэрии, с 2021 года в Москве перестанут закупать дизельные автобусы — начнется переход к электробусам. В Зеленограде они могут появиться не раньше 2022 года.

Какой автобус лучше на маршруте 400 «экспресс»?
НефАЗ
ГолАЗ
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Метки:
пассажирский транспорт, автобус 400
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