43 автобуса это много или мало?

По действующему расписанию, 400-е «экспрессы» в будние дни ходят каждые 3-4 минуты. Только ранним утром или поздним вечером интервалы движения увеличиваются до 8-10 минут.

43 автобуса на маршруте — это много, при таком количестве «экспрессы» могут ходить и каждые две минуты. Но расписание предполагает и обеденные отстои (перерывы), разные графики работ — время выезда и возврата автобуса, поэтому просчитать точные интервалы каждого автобуса в течение дня сложно, пояснили «Зеленоград.ру» в «Мосгортрансе».

На других 400-х маршрутах автобусов меньше (как и на маршрутах внутри Зеленограда). Там другие проблемы — пробки на Ленинградском и Пятницком шоссе. Особенно на Пятницком, где из-за заторов автобусы опаздывают больше чем на полтора часа, сказали в зеленоградском автокомбинате.