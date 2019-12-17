О планах заменить все существующие автобусы на городские НефАЗы стало известно в сентябре. Новые автобусы запущены почти на все зеленоградские маршруты, включая 400-е, связывающие Зеленоград со станциями метро. Пассажиры привыкли к удобным большим ГолАЗам и встревожены перспективой их исчезновения. Что сейчас обещает «Мосгортранс»?
О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. В автобусе 29 сидячих мест, всего может вместиться 111 пассажиров. Пригородные ГолАЗы 525110-11 «Вояж» появились на 400-х маршрутах пять лет назад. В них, как и в больших ЛиАЗах, работающих на 400-х маршрутах, 47-53 сидячих мест.
Многие пассажиры 400-го «экспресса» предпочитают не садиться в НефАЗы, потому что, во-первых, в них меньше мест и из очереди при посадке не видно, сколько осталось свободных. И во-вторых, там жесткие сиденья, некоторые из которых расположены высоко. К большим ГолАЗам с мягкими креслами пассажиры уже привыкли и не хотят лишиться комфорта. 78% участников опроса «Зеленоград.ру» подтвердили, что видели, как НефАЗ на 400-м маршруте ездит полупустой.
На автобусных маршрутах 400, 400К, 400 Т и 400Э запланирована совместная эксплуатация автобусов НефАЗ 5299-40-52, ГолАЗ 525110-11 и ЛиАЗ 529221-2, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. В какой пропорции, не уточнили. «Выпуск подвижного состава на этих маршрутах устанавливается в соответствии со сложившимся пассажиропотоком». НефАЗы будут ездить те же, что курсируют с ноября по городу, ГолАЗы — те же, что сейчас на 400-х, а упомянутый ЛиАЗ — обычный городской. Автобусов марки «Волжанин» и сочленных ЛиАЗов («гармошек») не будет.
Остаётся вопрос о сроках совместной эксплуатации и количестве ГолАЗов, которые останутся у зеленоградского автокомбината. Эти автобусы изготовлены в 2013 году, и в следующем их могут начать списывать (цикл обновления автобусов в Москве — семь лет).
В прошлом году «Мосгортранс» заключил договор с ПАО «КамАЗ» о поставке более 600 рестайлинговых низкопольных автобусов НефАЗ 5299-40-52 для пассажирских перевозок. До этого автобусов Камского автозавода в Москве не было. Зеленоградский комбинат уже получил и ещё получит около 400 таких автобусов (суммарно). Последняя партия должна поступить до мая 2020 года. Стоимость контракта — 8,6 миллиарда рублей. Это сами автобусы, обслуживание по гарантии и обучение водителей и ремонтников особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава. Сервисное обслуживание автобусов должно выполняться силами «КамАЗа» в течение семи лет, но срочным ремонтом занимается «Мосгортранс». С 2021 года в Москве перестанут закупать дизельные автобусы — начнется переход к электробусам.
В данном случае столичные власти делают упор на технологии: экологический класс «Евро-5», видеокамеры, климат-контроль, площадки для инвалидов, аппарели и декларируемую высокую рентабельность новых автобусов: низкий расход топлива, умеренную стоимость техобслуживания и большой срок эксплуатации.
Расстояния между соседними рядами - ноги у высоких не помещаются - коленки упираются в соседний ряд.
Проектировщики делали их для вьетнамцев, корейцев и китайцев - тех может 70 поместится.
Для чиновников главное прибыль, рентабельность и себе з/п выше за счет экономии, а на нас плевать (см. текст внимательней!).
Не понятно - КТО выбирал эти автобусы и из каких соображений? Было бы целесообразно, чтобы наши депутаты разобрались с этим вопросом и расторгли бы этот не выгодный для Москвы контракт!