О планах заменить все существующие автобусы на городские НефАЗы стало известно в сентябре. Новые автобусы запущены почти на все зеленоградские маршруты, включая 400-е, связывающие Зеленоград со станциями метро. Пассажиры привыкли к удобным большим ГолАЗам и встревожены перспективой их исчезновения. Что сейчас обещает «Мосгортранс»?

О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. В автобусе 29 сидячих мест, всего может вместиться 111 пассажиров. Пригородные ГолАЗы 525110-11 «Вояж» появились на 400-х маршрутах пять лет назад. В них, как и в больших ЛиАЗах, работающих на 400-х маршрутах, 47-53 сидячих мест.