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На 400-х маршрутах пока оставят комфортабельные автобусы, в которых много сидячих мест. Но скоро их все равно спишут, и неизвестно, будут ли снова закупать такие же удобные автобусы 17.12.2019 ZELENOGRAD.RU

О планах заменить все существующие автобусы на городские НефАЗы стало известно в сентябре. Новые автобусы запущены почти на все зеленоградские маршруты, включая 400-е, связывающие Зеленоград со станциями метро. Пассажиры привыкли к удобным большим ГолАЗам и встревожены перспективой их исчезновения. Что сейчас обещает «Мосгортранс»?

О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. В автобусе 29 сидячих мест, всего может вместиться 111 пассажиров. Пригородные ГолАЗы 525110-11 «Вояж» появились на 400-х маршрутах пять лет назад. В них, как и в больших ЛиАЗах, работающих на 400-х маршрутах, 47-53 сидячих мест.

Многие пассажиры 400-го «экспресса» предпочитают не садиться в НефАЗы, потому что, во-первых, в них меньше мест и из очереди при посадке не видно, сколько осталось свободных. И во-вторых, там жесткие сиденья, некоторые из которых расположены высоко. К большим ГолАЗам с мягкими креслами пассажиры уже привыкли и не хотят лишиться комфорта. 78% участников опроса «Зеленоград.ру» подтвердили, что видели, как НефАЗ на 400-м маршруте ездит полупустой.

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На автобусных маршрутах 400, 400К, 400 Т и 400Э запланирована совместная эксплуатация автобусов НефАЗ 5299-40-52, ГолАЗ 525110-11 и ЛиАЗ 529221-2, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. В какой пропорции, не уточнили. «Выпуск подвижного состава на этих маршрутах устанавливается в соответствии со сложившимся пассажиропотоком». НефАЗы будут ездить те же, что курсируют с ноября по городу, ГолАЗы — те же, что сейчас на 400-х, а упомянутый ЛиАЗ — обычный городской. Автобусов марки «Волжанин» и сочленных ЛиАЗов («гармошек») не будет.

Остаётся вопрос о сроках совместной эксплуатации и количестве ГолАЗов, которые останутся у зеленоградского автокомбината. Эти автобусы изготовлены в 2013 году, и в следующем их могут начать списывать (цикл обновления автобусов в Москве — семь лет).

В прошлом году «Мосгортранс» заключил договор с ПАО «КамАЗ» о поставке более 600 рестайлинговых низкопольных автобусов НефАЗ 5299-40-52 для пассажирских перевозок. До этого автобусов Камского автозавода в Москве не было. Зеленоградский комбинат уже получил и ещё получит около 400 таких автобусов (суммарно). Последняя партия должна поступить до мая 2020 года. Стоимость контракта — 8,6 миллиарда рублей. Это сами автобусы, обслуживание по гарантии и обучение водителей и ремонтников особенностям обслуживания и эксплуатации подвижного состава. Сервисное обслуживание автобусов должно выполняться силами «КамАЗа» в течение семи лет, но срочным ремонтом занимается «Мосгортранс». С 2021 года в Москве перестанут закупать дизельные автобусы — начнется переход к электробусам.

В данном случае столичные власти делают упор на технологии: экологический класс «Евро-5», видеокамеры, климат-контроль, площадки для инвалидов, аппарели и декларируемую высокую рентабельность новых автобусов: низкий расход топлива, умеренную стоимость техобслуживания и большой срок эксплуатации.

Нужно ли закупить для 400-х маршрутов комфортабельные автобусы с большим числом сидячих мест?
Да, в дороге хочется посидеть и поспать
Нет, пусть лучше автобусы будут вместительней, ехать недолго
Для экспресса нет, а для остальных надо
Проголосовали 258 человек
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
6 часов назад
См. фото и текст (НефАЗ изнутри) - и где здесь 29 сидячих и 111 ? Там 23 места, в некоторых 25.
Расстояния между соседними рядами - ноги у высоких не помещаются - коленки упираются в соседний ряд.
Проектировщики делали их для вьетнамцев, корейцев и китайцев - тех может 70 поместится.
Для чиновников главное прибыль, рентабельность и себе з/п выше за счет экономии, а на нас плевать (см. текст внимательней!).
Елена Pan
5 часов назад
Хочется посмотреть на лицо того чиновника, который закупил эти убогие автобусы (без сомнения, что откат он получил хороший). Посадить бы в это автобус всю его семью (особенно бабушек и дедушек) и покатать по городу. Думаю в морду они ему точно бы плюнули за этот НефАЗ.
Вадим Гусман
5 часов назад
КАМАЗ как делал по лицензии грузовики в 80-х годах, так до сих пор их и делает! Ничего толкового сами не могут сделать. Ну и автобус у них получился хуже грузовика! Нет ни одного человека, кому бы этот автобус понравился! Он и жесткий и маловместительный и сиденья ужасные, зимой холодно, кондиционер гремит как телега на булыжной мостовой! Да и водители наверняка не в восторге!
Не понятно - КТО выбирал эти автобусы и из каких соображений? Было бы целесообразно, чтобы наши депутаты разобрались с этим вопросом и расторгли бы этот не выгодный для Москвы контракт!
Юрий Парф
4 часа назад
В новых автобусах 31 место для сидения. И они более удобны в час пик, когда не важно как, но ехать. В старых автобусах стоя ехать не удобно, обязательно трёшься об кого ни будь сидячего.
Торопов
2 часа назад
Не понятно - КТО выбирал эти автобусы и из каких соображений?
Посмотрите на первых заммэра по стр-ву и транспорту, и вопросы отпадут.
Было бы целесообразно, чтобы наши депутаты разобрались с этим вопросом и расторгли бы этот не выгодный для Москвы контракт!
Сказ о том, как мыши кота хоронили.
54 минуты назад
Господа, читая ваши комментарии и смотрю статистику голосования и удивляюсь. Народ, поезда Старая Москва - Зеленоград по протяжённости зачастую не больше чем многие поездки внутри МКАД. Но вам почему-то подавай сидячее место и автобус только ГОЛАЗ. Вы ничего не перепутали? Чем вы отличаетесь от других москвичей и гостей столицы? Вы готовы стоять в очереди по часу, чтоб потом полчаса ехать, у вас с логикой всё нормально? Что вы даже драки за место в очереди устраиваете. А если вам метро проведут, вы тоже будете очередь создавать и по одному в вагон входить? Нужно убрать все ГОЛАЗы и пустить только вместительные автобусы городского типа, желательно гармошки. ГОЛАЗы не предназначены для маршрутов с таким большим пассажиропотоком. Сидеть дома будете.
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