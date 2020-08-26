Пешеходный мост через Савелкинский проезд откроют позже, чем планировали — в ноябре 26.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Ко Дню города в начале сентября, как планировалось, надземный переход через Савелкинский проезд достроить не успеют. Новый срок завершения стройки и открытия моста — ноябрь. При этом обе существующие «зебры» через проезд могут сохранить.

Работы задержал карантин — стройка весной практически не двигалась, сказали «Зеленоград.ру» в компании «Гера». К ноябрю планируется закончить все работы, включая благоустройство возле нового перехода. В июне на опоры установили пролёт моста.

Проект строительства в процессе переделывали. В частности, появилось решение убрать уличный переход между «Флейтой» и префектурой. Против этого решения выступили специалисты Центра организации дорожного движения — они считают, что переход нужен, тем более, он регулируемый.

Во время строительства моста появился еще один уличный переход со светофором через Савелкинский проезд — между «Флейтой» и бизнес-центром. Он считается временным, на период стройки. Этот переход тоже предложено оставить, поскольку он удобный. Департамент транспорта признал предложение целесообразным.

Пешеходный мост через Савёлкинский проезд строят с весны 2018 года. Первый подрядчик работ, по словам префектуры, «не потянул», стройка остановилась на полгода. Второй — «Гера» — занимается строительством больше года. Вместе с проектом на строительство моста из городского бюджета за эти два года суммарно выделено 373 миллиона рублей.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, пешеходный переход, безопасность дорожного движения, савелкинский проезд, мост
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