Проект строительства в процессе переделывали. В частности, появилось решение убрать уличный переход между «Флейтой» и префектурой. Против этого решения выступили специалисты Центра организации дорожного движения — они считают, что переход нужен, тем более, он регулируемый.

Во время строительства моста появился еще один уличный переход со светофором через Савелкинский проезд — между «Флейтой» и бизнес-центром. Он считается временным, на период стройки. Этот переход тоже предложено оставить, поскольку он удобный. Департамент транспорта признал предложение целесообразным.

Пешеходный мост через Савёлкинский проезд строят с весны 2018 года. Первый подрядчик работ, по словам префектуры, «не потянул», стройка остановилась на полгода. Второй — «Гера» — занимается строительством больше года. Вместе с проектом на строительство моста из городского бюджета за эти два года суммарно выделено 373 миллиона рублей.