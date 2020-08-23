Установить светофоры на переходе между корпусами 1513 и 1805 местные жители просили несколько лет — здесь не раз сбивали пешеходов. Он вызывал претензии как у пешеходов, так и у водителей. Перейти дорогу в этом месте сложно из-за постоянного потока машин, немногие водители уступают пешеходам — и последние рискованно идут через этот поток, не дожидаясь, когда водители остановятся. Пешеходный поток здесь тоже практически непрерывный.

Сделать переход между 15-м и 18-м микрорайонами регулируемым решили в декабре прошлого года после трагической гибели пятилетней девочки и её бабушки, сбитых на другой бессветофорной «зебре» через Каменку. После трагедии там спешно установили светофор и лежачих полицейских — местные жители тоже просили их много лет. Следом чиновники решили сделать регулируемыми почти все пешеходные переходы в Зеленограде.

До конца 2020 года ЦОДД обещал установить светофоры на восьми нерегулируемых переходах. На четырёх из них светофоры уже работают: на двух «зебрах» через Новокрюковскую улицу между корпусом 1824 и железной дорогой, на Георгиевском проспекте напротив ледового дворца в 20-м микрорайоне и через Панфиловский проспект возле храма в 16-м микрорайоне.



Также до конца года ЦОДД обещал сделать регулируемыми ещё три «зебры»: между корпусами 1620 и 1701 (хоспис), на кольце рядом с автобусной остановкой «Георгиевский проспект» (пересечение с Кутузовским шоссе и улицей Радио) и на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы.