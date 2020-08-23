Напротив детской поликлиники в 15-м микрорайоне установили светофор. Он пока не работает 23.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Переход через улицу Каменку напротив детской поликлиники наконец станет регулируемым. На столбах по обе стороны дороги уже установили светофоры, но они в чехлах. Самой «зебры» временно нет, пока кладут новый асфальт. Включить светофор обещают до конца августа, он будет с кнопкой вызова пешеходной фазы, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). На «Яндекс.Картах» этот светофор уже появился.

В данный момент на дороге и тротуаре в светофорной зоне меняют асфальт. Одна из полос Каменки со стороны поликлиники незаасфальтирована, разметку ещё не восстановили.

Установить светофоры на переходе между корпусами 1513 и 1805 местные жители просили несколько лет — здесь не раз сбивали пешеходов. Он вызывал претензии как у пешеходов, так и у водителей. Перейти дорогу в этом месте сложно из-за постоянного потока машин, немногие водители уступают пешеходам — и последние рискованно идут через этот поток, не дожидаясь, когда водители остановятся. Пешеходный поток здесь тоже практически непрерывный.

Сделать переход между 15-м и 18-м микрорайонами регулируемым решили в декабре прошлого года после трагической гибели пятилетней девочки и её бабушки, сбитых на другой бессветофорной «зебре» через Каменку. После трагедии там спешно установили светофор и лежачих полицейских — местные жители тоже просили их много лет. Следом чиновники решили сделать регулируемыми почти все пешеходные переходы в Зеленограде.

До конца 2020 года ЦОДД обещал установить светофоры на восьми нерегулируемых переходах. На четырёх из них светофоры уже работают: на двух «зебрах» через Новокрюковскую улицу между корпусом 1824 и железной дорогой, на Георгиевском проспекте напротив ледового дворца в 20-м микрорайоне и через Панфиловский проспект возле храма в 16-м микрорайоне.

Также до конца года ЦОДД обещал сделать регулируемыми ещё три «зебры»: между корпусами 1620 и 1701 (хоспис), на кольце рядом с автобусной остановкой «Георгиевский проспект» (пересечение с Кутузовским шоссе и улицей Радио) и на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы.

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Метки:
пешеходный переход, микрорайон 15, безопасность дорожного движения, микрорайон 18, светофор, улица каменка
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