На переходе между 19-м и 20-м микрорайонами сделают экспериментальный островок безопасности. От идеи поставить там светофор пока отказались 10.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Год назад администрация школы №2045 попросила поставить светофор у «зебры» на улице Летчицы Тарасовой, между 19-м и 20-м микрорайонами, возле корпуса 2027. Префектура согласилась, но потом специалисты решили, что лучше в центре перехода сделать островок безопасности.

По переходу через улицу Летчицы Тарасовой дети идут в школу и детсад, кроме того, здесь было два наезда на пешеходов — поэтому и решили сделать там светофор. Это зафиксировано в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения от 4 июня 2019 года. Но в феврале комиссия выбрала это место для эксперимента — здесь устроят островок безопасности в центре перехода.

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Смысл таких островков в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировались сначала на одной стороне дороги, потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей — визуально сужают проезжую часть в месте пешеходного перехода и вынуждают их снижать скоростной режим, объяснили в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД). Сейчас для снижения скорости транспорта возле нерегулируемых переходов обычно делают «лежачих полицейских». Островки безопасности меньше тормозят движение машин, одновременно позволяя пешеходу не бежать через переход .

При этом решение об установке светофора на переходе между 19-м и 20-м микрорайонами никто не отменял. Но в этом году его не будет, сообщили в ЦОДД. С конкретными сроками установки островков тоже пока не определились.

Если эксперимент с островками безопасности признают удачным (не будет жалоб и ДТП), то с большой вероятностью островки появятся и на других зеленоградских улицах. В частности, рассматривается улица Юности.

Мнения участников опроса «Зеленоград.ру» об островках безопасности разделились примерно поровну. Основной аргумент против — островки сузят проезжую часть, что приведет к росту ДТП.

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Метки:
безопасность дорожного движения, улица лётчицы тарасовой
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