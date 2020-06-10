Смысл таких островков в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировались сначала на одной стороне дороги, потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей — визуально сужают проезжую часть в месте пешеходного перехода и вынуждают их снижать скоростной режим, объяснили в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД). Сейчас для снижения скорости транспорта возле нерегулируемых переходов обычно делают «лежачих полицейских». Островки безопасности меньше тормозят движение машин, одновременно позволяя пешеходу не бежать через переход .

При этом решение об установке светофора на переходе между 19-м и 20-м микрорайонами никто не отменял. Но в этом году его не будет, сообщили в ЦОДД. С конкретными сроками установки островков тоже пока не определились.

Если эксперимент с островками безопасности признают удачным (не будет жалоб и ДТП), то с большой вероятностью островки появятся и на других зеленоградских улицах. В частности, рассматривается улица Юности.

Мнения участников опроса «Зеленоград.ру» об островках безопасности разделились примерно поровну. Основной аргумент против — островки сузят проезжую часть, что приведет к росту ДТП.