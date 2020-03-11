Устроить островки безопасности на переходе через улицу Летчицы Тарасовой решила окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Их смысл в том, чтобы пешеход не оценивал интенсивность движения транспорта на всей проезжей части, а сконцентрировались сначала на одной стороне дороги, потом, зайдя на островок безопасности, на другой. Также островки психологически влияют на водителей — визуально сужают проезжую часть в месте пешеходного перехода и вынуждают их снижать скоростной режим, сообщили «Зеленоград.ру» в «Центре организации дорожного движения».

Сейчас для снижения скорости транспорта возле нерегулируемых переходов обычно делают «лежачих полицейских». Островки безопасности меньше тормозят движение машин, одновременно позволяя пешеходу не бежать через переход. Если эксперимент признают удачным (не будет жалоб и ДТП), то с большой вероятностью островки появятся и на других зеленоградских улицах. В частности, рассматривается улица Юности, сказал «Зеленоград.ру» источник, близкий к департаменту транспорта.

«Переход расположен на пути следования детей в детские образовательные учреждения», говорится о выборе места в протоколе комиссии. На самом деле в этом месте пешеходов не так много, как на других переходах, а машины ездят быстро. Сделать островки поручено компании «СпецДорПроект» без указания конкретных сроков. По ГОСТу островки безопасности выделяют бордюром или просто разметкой. Как будет сделано в ходе эксперимента, неизвестно.