Решение об установке светофора возле автобусной остановки «Ледовый дворец» приняли в феврале прошлого года. И местные жители, и приезжающие сюда с детьми давно просили сделать этот переход регулируемым. Еще в 2011 году на этой «зебре» машина сбила мужчину и двух мальчиков 10 и 11 лет, все трое попали в больницу. В 2014-м здесь же сбили 12-летнего подростка. В прошлом году кроссовер врезался в «Ладу Самару», которая остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Пострадал пятилетний мальчик, сидевший в детском автокресле в «Ладе».

Одновременно возле перехода убрали «лежачих полицейских». «А народ по старой памяти тормоз в пол, потому что вроде от него и след на асфальте остался», — обсуждают в сообществе zelaoauto. Одновременно применять для разделения транспортного и пешеходного потока светофор и искусственные неровности не нужно, прокомментировали в Центре организации дорожного движения.

В «новом» городе в этом году должны включить еще несколько светофоров возле аварийных переходов.