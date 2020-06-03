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Заработал светофор на переходе у Ледового дворца в 20-м микрорайоне 03.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Больше года прошло между решением префектуры и включением светофора на опасном пешеходном переходе через Георгиевский проспект. Здесь сбивали пешеходов, пострадали дети и взрослые.

Решение об установке светофора возле автобусной остановки «Ледовый дворец» приняли в феврале прошлого года. И местные жители, и приезжающие сюда с детьми давно просили сделать этот переход регулируемым. Еще в 2011 году на этой «зебре» машина сбила мужчину и двух мальчиков 10 и 11 лет, все трое попали в больницу. В 2014-м здесь же сбили 12-летнего подростка. В прошлом году кроссовер врезался в «Ладу Самару», которая остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Пострадал пятилетний мальчик, сидевший в детском автокресле в «Ладе».

Одновременно возле перехода убрали «лежачих полицейских». «А народ по старой памяти тормоз в пол, потому что вроде от него и след на асфальте остался», — обсуждают в сообществе zelaoauto. Одновременно применять для разделения транспортного и пешеходного потока светофор и искусственные неровности не нужно, прокомментировали в Центре организации дорожного движения.

В «новом» городе в этом году должны включить еще несколько светофоров возле аварийных переходов.

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Отношение властей к проблеме нерегулируемых пешеходных переходов изменилось после трагедии 5 декабря 2019 года, когда на «зебре» на улице Каменка погибли бабушка с пятилетней внучкой.

Большинство (60%) участников опроса «Зеленоград.ру» проголосовали против установки светофоров на каждом уличном переходном переходе.

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Нет, надо было оставить лежачих полицейских
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Проголосовали 20 человек
Метки:
безопасность дорожного движения, светофор, Ледовый
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Обсуждение
Сергей Иванов
4 часа назад
даешь на каждый пешеходный переход по светофору! Даже на тот где 100 человек в день не переходит. Потом узнаешь что освоение светофора стоит пять миллионов и уже не удивляешься ненужным поправкам в Конституцию, а налоговые ставки и без тебя пересмотрят
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