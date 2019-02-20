Местные жители давно просили сделать регулируемым переход через Георгиевский проспект возле Ледового дворца — там сбивали пешеходов, в том числе детей. Префектура, наконец, разрешила это сделать. Но появится светофор только в следующем году.

Еще в 2011 году на этой «зебре» машина сбила мужчину и двух мальчиков 10 и 11-ти лет, все трое попали в больницу. В 2014-м здесь же сбили 12-летнего подростка. В прошлом году кроссовер врезался в «Ладу Самару», который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Пострадал пятилетний мальчик, сидевший в детском автокресле в «Ладе».

Почему вопрос об установке светофора на переходе через шесть полос движения, которым часто пользуются дети, решился только сейчас, непонятно. Судя по протоколу окружной комиссии по безопасности дорожного движения, толчком стало очередное обращение жителя. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) включил установку светофора в план работ на 2020-й год.