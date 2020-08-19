Из-за угрозы взрыва Зеленоградский суд трижды эвакуировали на прошлой неделе. Письма о «минировании» поступали на электронную почту суда каждый день со среды, 12 августа. В последний раз перед этим угрозы приходили в первой половине марта.

Послания незначительно отличаются по содержанию. В некоторых письмах отправитель сообщал о том, что взрывные устройства заложены не только в здании суда, но и на других объектах. В частности, в среду «минировали» аэропорт. Аналогичные письма получали в эти дни около десятка других столичных судов.

12 августа Зеленоградский суд эвакуировали в 12:12 — вернулись к работе в 13:40. На следующий день письмо с угрозами пришло в 10:20, проверка здания закончилась в час дня. В пятницу угрожающее письмо пришло около 11 часов утра, через два часа после эвакуации суд вернулся к работе. Все сообщения оказались ложными, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе суда.

Первая волна «минирования» столичных судов, включая зеленоградский, началась 28 ноября прошлого года. В январе наш суд эвакуировали восемь раз.