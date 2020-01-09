Краткая хроника декабрьских «минирований»: кто пострадал в Москве и Зеленограде

Больше трех недель в Москве проводились эвакуации ряда районных судов из-за угрозы взрыва. Были эвакуированы храм Христа Спасителя, комплекс «Башня Федерация», Институт проблем механики им. А.Ишлинского и торговый центр «Кунцево плаза». Спасатели и полиция проверили на наличие взрывных устройств несколько десятков школ и детских садов в разных округах Москвы, в том числе в Зеленограде. 9 января 2020 года анонимные сообщения о минировании пришли в пять московских школ, а также в Басманный суд и храм Христа Спасителя.

Сообщения о минировании поступают не только по телефону. Например, 16 декабря на электронный адрес Бабушкинского районного суда пришло письмо с адреса panki-hoi@startmail.com от лица «Юра Хой», он сообщил о заминировании московских судов и образовательных учреждений, прикрепив список более чем из 130 школ Москвы. Тогда в полиции сообщили, что устанавливают личность автора анонимных писем о «бомбах».

В Зеленограде некоторые корпуса эвакуировали не один раз. Так, 13 декабря в третий раз выводили детей из корпуса 1440 школы №1151. Родители спрашивали, почему это происходит, но учитель ответила лишь то, что им позвонили из полиции и сказали выводить детей.

Дважды проверяли детский сад в корпусе 1411, спецслужбы проверяли только веранды, а не сами здания. Столько же раз эвакуировали школу №1194. Одна из мам написала нам 12 декабря: «Сейчас опять эвакуация [корпус 1530]. И два дня назад была. И ранее неделю назад. Никакой информации родителям не дают — плановые или звонки с угрозами поступили».

От регулярных эвакуаций страдают не только родители, которым приходится срываться с работы, но и сами дети, которые получают травмы в давке, выходят на улицу раздетыми. Например, во время одной из таких эвакуаций пятиклассница вывихнула сломанную ногу — прошло всего три дня, как ей разрешили вернуться к учебе после двухмесячного лечения. Другая наша читательница рассказывала: «Вчера [10 декабря] была уже такая давка в 1739 [ныне №1194], что дети, пробираясь к выходу на 1-м этаже, били других детей. Некоторые, кто послабее, не могли долго добраться до дверей, их отталкивали к середине».

Кроме того, при таком количество ложных вызовов бдительность спецслужб неизбежно снижается, и подобные вызовы они отрабатывают все более формально.

По одним источникам, волна эвакуаций была из-за ложных сообщений о минировании, по другим — из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, по третьим — это были внеплановые учения, о которых школы не знали. В любом случае, стало ясно, что эвакуация проходит хорошо только в случае плановой учебной тревоги, когда отрабатывается только порядок выхода из здания. Если же в здание нельзя вернуться до его проверки специальными службами, то действия сотрудников учебных заведений становятся хаотичными, а иногда просто опасными.