Эвакуация из здания Зеленоградского суда началась около пяти часов вечера. Судебные заседания были приостановлены. Всех, кто находился внутри, вывели на улицу. Инцидент произошел в четверг, 28 ноября.

Полицейские и кинологи с собаками обследовали помещения и территорию суда. Примерно через час всем разрешили вернуться в здание, сообщили «Зеленоград.ру» очевидцы. В пресс-службе Зеленоградского суда подтвердили факт эвакуации из-за угроз о минировании.

Из-за «минирования» в четверг эвакуировали еще пять столичных судов. Угрозы поступали по телефону, электронной почте либо через пульт «112». Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Ранее в этот же день электронные письма с аналогичными угрозами и требованием перечислить на такой-то адрес биткоины получили несколько районных судов Санкт-Петербурга, сотрудников и посетителей которых также на всякий случай эвакуировали.

Кроме того, в этот четверг задержали телефонного хулигана в Восточном округе Москвы, угрожавшего взорвать местное отделение полиции, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе столичного МВД, не комментируя инциденты с судами.