Сообщения о взрывных устройствах в здании зеленоградского суда начали приходить с первого рабочего дня нового года. В период с 9 по 24 января суд «минировали» восемь раз, то есть почти каждый рабочий день. Каждый раз угрозы поступали по электронной почте, и всегда от разных отправителей.

Это продолжение серии «минирований», которая началась 28 ноября. Тогда был единственный раз, когда сообщение поступило в суд не напрямую: был звонок из полиции с предупреждением об эвакуации в связи с полученными угрозами, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе суда. В декабре было четыре сообщения.