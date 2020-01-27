Сообщения о взрывных устройствах в здании зеленоградского суда начали приходить с первого рабочего дня нового года. В период с 9 по 24 января суд «минировали» восемь раз, то есть почти каждый рабочий день. Каждый раз угрозы поступали по электронной почте, и всегда от разных отправителей.
Это продолжение серии «минирований», которая началась 28 ноября. Тогда был единственный раз, когда сообщение поступило в суд не напрямую: был звонок из полиции с предупреждением об эвакуации в связи с полученными угрозами, рассказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе суда. В декабре было четыре сообщения.
Массовые эвакуации судов, школ и детских садов проходят с конца ноября прошлого года. Например, 16 декабря пользователь «Юра Хой» с адреса panki-hoi@startmail.com сообщил о «минировании» более 130 московских школ. (Юрий Хой — сценический псевдоним Юрия Клинских, покойного лидера панк-группы «Сектор Газа», популярной в 90-х годах.) Некоторые зеленоградские образовательные учреждения пережили в декабре по семь эвакуаций.
Лишь в конце месяца департамент образования наконец официально прокомментировал происходящее, дав некоторые рекомендации, как действовать во время эвакуации.
В январе сразу после завершения новогодних каникул эвакуации возобновились. «Зеленоград.ру» пытался выяснить, почему силовики не могут вычислить причастных к этим звонкам и сообщениям. Эксперты сказали, что виноваты современные технологии, которые позволяют маскировать локацию исходящего звонка или путь электронного письма и играют на руку злоумышленникам. А традиционные методы поиска телефонных и электронных террористов больше не работают. Более половины читателей, принявших участие в опросе «Зеленоград.ру», не верят, что силовики действительно не могут вычислить лжетеррористов по техническим причинам.
На прошлой неделе Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил на территории России доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. «Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время», — сообщил Роскомнадзор.
Представители почтового сервиса не предоставили по запросу сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Однако Роскомнадзор уточнил, что уверен в добропорядочности владельцев ресурса и в том, что те «не имеют никакого отношения к злонамеренным действиям экстремистов».
При этом в Роскомнадзоре понимают, что это ограничение «не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками», но считают, что блокировка «затруднит и существенно снизит масштаб» ложных минирований. Тем не менее массовая рассылка посланий с угрозами взрыва не прекратилась, и утром 24 января в столице вновь эвакуировали несколько судов, детскую больницу и роддом.