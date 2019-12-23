Прошло три недели массовых эвакуаций школ и детских садов, прежде чем столичный департамент образования выпустил наконец первое более-менее официальное обращение к родителям.
Даже не департамент, а заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев — не только как зам главного, но и как родитель, а также учитель со стажем. Так он представился.
В своем видеообращении он отметил факт, что все наверняка в курсе: «последние две недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов» — и «это, безусловно, вызывает напряжение». По предположению Молева, это напряжение и было целью организаторов телефонных атак.
С его слов, при поступлении сигнала о минировании незамедлительно организуется эвакуация. Одновременно об эвакуации сообщают всем ответственным органам власти и оповещают родителей.
«Воспитанники и учащиеся школ и детских садов должны быть эвакуированы в безопасное пространство: либо это соседние здания школ, либо это общественные пространства: такие как управы и префектура — в зависимости от того, какие из них ближе расположены к зданию школы, — говорит Молев. — По завершении эвакуации классные руководители в обязательном порядке связываются с родителями и сообщают им о том, где находятся в настоящий момент их дети».
Вслед за этим или до окончания эвакуации на место прибывают соответствующие наряды, которые полностью обследуют здание, чтобы убедиться в его абсолютной безопасности. По завершении этого обследования ребята возвращаются — и продолжается учебный процесс, рассказывает Молев.
Но как показал опыт зеленоградских эвакуаций из школ и детских садов, учебный процесс не продолжается, родителей срывают с работы с началом эвакуации и в безопасное место детей отводят отнюдь не всегда — если не сказать, что в исключительных случаях.
«Самым важным риском» в таких ситуациях Молев назвал панику. И дал несколько рекомендаций:
- «Во-первых, нужно точно после поступления сигнала следовать инструкциям, которые дает учитель или классный руководитель, ну или воспитатель, если мы говорим о дошкольных отделениях».
- «Во-вторых, не нужно паниковать, но при этом действовать быстро, насколько это возможно».
- «Ну и третье — после того как эвакуация завершилась или, на самом деле, находится в процессе, важно, чтобы ребенок держался вместе с классом или с группой и не пытался самостоятельно покинуть пространство эвакуации или двинуться домой».
«Если мы вместе будем следовать этим простым, но очень четким правилам, то, я думаю, мы преодолеем эту неприятную ситуацию», — резюмирует Молев.
Вероятно, он не в курсе, что отдельные зеленоградские учителя и классные руководители тоже не в курсе. Некоторые отправляют полураздетых детей в летней обуви, без вещей, без ключей от квартиры и без телефонов добираться домой «как хотите». Или не отводят детей в безопасное помещение, оставляя толпу учеников под стенами как бы заминированного здания. А кое-где детей просто выгоняют на улицу в такой суете, что они ни класса своего найти не могут, ни взрослого человека, который бы их направил хоть куда-нибудь. И еще, похоже, департамент образования и науки много чего не знает о трехнедельных эвакуациях, выпуская такой видеоролик.
«И главное — помнить, что безопасность детей, их жизнь и здоровье — это наша главная общая задача» — этой фразой завершается видеообращение Молева. Никто и не спорит, но реальных инструкций по грамотной эвакуации департамент образования и науки за три недели так и не предоставил.
В пятницу, 20 декабря, в Зеленограде эвакуации повторились. Но проходили уже по другой схеме: занятия в школах отменили и распустили детей по домам, но родителей не предупредили, сообщили «Зеленоград.ру» несколько читателей, чьи дети учатся или ходят в детсад в разных районах города.
Некоторые учебные заведения — и, соответственно, школьники — пережили 20-го уже седьмую эвакуацию.