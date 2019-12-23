В своем видеообращении он отметил факт, что все наверняка в курсе: «последние две недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов» — и «это, безусловно, вызывает напряжение». По предположению Молева, это напряжение и было целью организаторов телефонных атак.

С его слов, при поступлении сигнала о минировании незамедлительно организуется эвакуация. Одновременно об эвакуации сообщают всем ответственным органам власти и оповещают родителей.

«Воспитанники и учащиеся школ и детских садов должны быть эвакуированы в безопасное пространство: либо это соседние здания школ, либо это общественные пространства: такие как управы и префектура — в зависимости от того, какие из них ближе расположены к зданию школы, — говорит Молев. — По завершении эвакуации классные руководители в обязательном порядке связываются с родителями и сообщают им о том, где находятся в настоящий момент их дети».

Вслед за этим или до окончания эвакуации на место прибывают соответствующие наряды, которые полностью обследуют здание, чтобы убедиться в его абсолютной безопасности. По завершении этого обследования ребята возвращаются — и продолжается учебный процесс, рассказывает Молев.

Но как показал опыт зеленоградских эвакуаций из школ и детских садов, учебный процесс не продолжается, родителей срывают с работы с началом эвакуации и в безопасное место детей отводят отнюдь не всегда — если не сказать, что в исключительных случаях.

«Самым важным риском» в таких ситуациях Молев назвал панику. И дал несколько рекомендаций:

«Во-первых, нужно точно после поступления сигнала следовать инструкциям, которые дает учитель или классный руководитель, ну или воспитатель, если мы говорим о дошкольных отделениях».

«Во-вторых, не нужно паниковать, но при этом действовать быстро, насколько это возможно».

«Ну и третье — после того как эвакуация завершилась или, на самом деле, находится в процессе, важно, чтобы ребенок держался вместе с классом или с группой и не пытался самостоятельно покинуть пространство эвакуации или двинуться домой».

«Если мы вместе будем следовать этим простым, но очень четким правилам, то, я думаю, мы преодолеем эту неприятную ситуацию», — резюмирует Молев.