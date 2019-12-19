«В школе 1151 (корпус 1468) очередная эвакуация. Ждут кинолога, — написала 19 декабря около половины двенадцатого дня мама 13-летнего ученика кадетского класса. — Детей эвакуировали на регбийное поле. Наш уже на пятую эвакуацию попадает».

Также 19 декабря стало известно о следующих эвакуациях:

детский сад школы № 1353 (корпус 404а) — детей переместили в корпус 425а;

школа № 1353 — детей разместили в спортзале школы, сейчас уже почти всех разобрали;

детей из корпуса 507 дошкольного и начального образования перевели в корпус 509 — начального и среднего образования той же школы 1557;

детский сад школы №609 в корпусе 336а;

в школе №1151 (корпус 1440) — кажется, в шестой раз;

в корпусе 1464 эвакуация школьников, детей отвели в соседний детсад. «В маленьком зале не продохнуть: душно, много детей, одежда свалена в углу. Портфели остались в школе. Благо родители идут вереницей за детьми» , — сообщает мама одного из детей.

Первое сообщение в редакцию было о том, что эвакуируют детский сад школы 1528 в 8-м микрорайоне. Это произошло 4 декабря — в тот день в Зеленограде впервые прошли массовые эвакуации из детсадов и школ. Дошкольников из корпуса 827 временно отвели в один из офисов, расположенных на первом этаже жилого дома 828. А по другую сторону Старокрюковского проезда детей из корпусов 817 и 818 основного и среднего образования той же школы распустили по домам, чтобы освободить помещения под эвакуированных детсадовцев из соседнего здания.

Массовые эвакуации в образовательных учреждениях повторились по всему городу на другой день, а на следующей неделе — еще три раза: 10, 12 и 13 декабря. На этой неделе эвакуации были в понедельник, 16-го, и сегодня. Чаще других в сообщениях упоминаются школы 1151 и 1194 — как общеобразовательные, так и дошкольные корпуса.

Но есть и положительный момент: «Более сплоченно и быстрее всё проходит», отмечает читательница «Зеленоград.ру».