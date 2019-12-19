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Несколько детсадов в «старом» городе впервые эвакуировали. Другие уже привыкли — их эвакуируют в шестой раз 19.12.2019 ZELENOGRAD.RU

До сегодняшнего дня «телефонные террористы» более-менее щадили дошкольников, «минируя», например, только веранды на прогулочных площадках, а не здания. В четверг в редакцию «Зеленоград.ру» поступило несколько сообщений, что детей эвакуируют именно из садов, переводят в корпуса старшей школы или соседних учебных учреждений. А там, где эвакуируют среднюю школу, учеников, наоборот, переводят в дошкольные корпуса. Старшеклассников обычно отводят на школьные стадионы. Впрочем, некоторые детсады и школы переживают уже пятую или шестую эвакуацию.

«В школе 1151 (корпус 1468) очередная эвакуация. Ждут кинолога, — написала 19 декабря около половины двенадцатого дня мама 13-летнего ученика кадетского класса. — Детей эвакуировали на регбийное поле. Наш уже на пятую эвакуацию попадает».

Также 19 декабря стало известно о следующих эвакуациях:

  • детский сад школы № 1353 (корпус 404а) — детей переместили в корпус 425а;
  • школа № 1353 — детей разместили в спортзале школы, сейчас уже почти всех разобрали;
  • детей из корпуса 507 дошкольного и начального образования перевели в корпус 509 — начального и среднего образования той же школы 1557;
  • детский сад школы №609 в корпусе 336а;
  • в школе №1151 (корпус 1440) — кажется, в шестой раз;
  • в корпусе 1464 эвакуация школьников, детей отвели в соседний детсад. «В маленьком зале не продохнуть: душно, много детей, одежда свалена в углу. Портфели остались в школе. Благо родители идут вереницей за детьми» , — сообщает мама одного из детей.

Первое сообщение в редакцию было о том, что эвакуируют детский сад школы 1528 в 8-м микрорайоне. Это произошло 4 декабря — в тот день в Зеленограде впервые прошли массовые эвакуации из детсадов и школ. Дошкольников из корпуса 827 временно отвели в один из офисов, расположенных на первом этаже жилого дома 828. А по другую сторону Старокрюковского проезда детей из корпусов 817 и 818 основного и среднего образования той же школы распустили по домам, чтобы освободить помещения под эвакуированных детсадовцев из соседнего здания.

Массовые эвакуации в образовательных учреждениях повторились по всему городу на другой день, а на следующей неделе — еще три раза: 10, 12 и 13 декабря. На этой неделе эвакуации были в понедельник, 16-го, и сегодня. Чаще других в сообщениях упоминаются школы 1151 и 1194 — как общеобразовательные, так и дошкольные корпуса.

Но есть и положительный момент: «Более сплоченно и быстрее всё проходит», отмечает читательница «Зеленоград.ру».

В родительских чатах родители выясняют друг у друга, откуда и куда эвакуируют детей: из школ — в сады, из садов — в школы. Взрослые кооперируются, кто может забрать других детей домой вместе со своими.

Некоторые впервые попали в эту ситуацию только 19 декабря. Но в целом, судя по всему, сегодняшние эвакуации прошли более-менее спокойно. На прошлой неделе нам рассказывали об инцидентах, когда во время эвакуации начиналась давка, старшие дети отталкивали младших, а иногда и били, специально наступали на куртки, не давая одеться или пройти к выходу. А в некоторых случаях учителя выводили школьников на улицу, и вовсе не дав одеться, сами при этом будучи в теплой верхней одежде.

Еще родители интересуются: почему всех нужно выводить через единственный главный вход, когда есть запасные эвакуационные выходы? Почему их не задействуют?

Ни полиция, ни МЧС, ни департамент образования официальной информации по эвакуациям не публикует.

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Сколько раз ваши дети-школьники или дошкольники попадали на эвакуацию начиная с 4 декабря?
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Обсуждение
Кот Матроскин
4 часа назад
Ну как Вам работа спецслужб по поиску террористов? А у Путина пресс-конференция, на которой ни один журналюга не задал этот вопрос - почему при всех технических средствах и тотальной слежкой за всеми до сих пор никого не нашли?
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