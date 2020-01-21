«Новая» заявила, что речь идет о сотнях объектов и миллионах людей, «чья жизнь осложнена этими событиями, моральный и материальный ущерб огромен». Издание напомнило, что ни у одного другого ведомства или учреждения в России нет «такого количества специалистов по безопасности и борьбе с преступлениями в области IT и связи, такого оборудования, таких беспрецедентных полномочий по контролю над мобильными сетями любого уровня».

Журналисты подчеркнули, что не просят силовиков о снисхождении — лишь напоминают об их прямых обязанностях. «Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники. На вас вся Россия смотрит», — заключила «Новая газета». Источники издания в силовых структурах предположили, что характер этих атак может указывать на причастность к «минированиям» самих спецслужб.

Издание запустило петицию с этими требованиями. На момент публикации материала ее подписало почти четыре тысячи человек.