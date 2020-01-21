«Новая газета» опубликовала открытое письмо, в котором напомнила главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, что борьба с телефонными террористами — прямая обязанность ФСБ. Тем более только у этого ведомства есть столь большое количество специалистов по IT-безопасности. Издание запустило петицию с требованием обязать ФСБ объяснить волну лжеминирований.
В ноября 2019 года в крупных городах России, в частности в Москве и в Зеленограде, в суды, школы, детсады и торговые центры начались звонки и сообщения с ложной информацией о минировании зданий. Из-за этого каждый раз проводились массовые эвакуации взрослых и детей, были сообщения о смерти людей при уходе из зданий, дети получали травмы. Некоторые школы эвакуировали уже по 5-10 раз. Сообщения о минировании продолжились и после новогодних праздников.
Силовики не высказывали версий касательно авторов этих телефонных атак, не объявляли их спланированной и организованной акцией. Несколько раз задерживались различные граждане, сообщавшие о бомбе на каком-либо объекте из соображений мести или розыгрыша. Обычно они находились в состоянии опьянения и «минировали» только один объект. «Новая газета» обратилась к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с требованием разобраться в ситуации.
«Ни одно из сотен сообщений о минировании не подтвердилось. Выбор объектов атаки и времени совершенно очевидно свидетельствуют, что мы имеем дело с единым замыслом неизвестных злоумышленников, — указано в открытом письме издания. — Массовые эвакуации стали следствием не простого хулиганства, а спланированной акции, направленной на дестабилизацию жизни в нашей стране и частично уже достигшей своей цели. По последствиям часть этого плана нельзя трактовать иначе, как саботаж на объектах транспорта. Борьба с такими преступлениями — прямая функция вашего ведомства. Можно предположить, что поимка преступников в такой ситуации дело нетривиальное. Верим, это наверняка сложнее, чем фотографировать студентов в одиночных пикетах».
«Новая» заявила, что речь идет о сотнях объектов и миллионах людей, «чья жизнь осложнена этими событиями, моральный и материальный ущерб огромен». Издание напомнило, что ни у одного другого ведомства или учреждения в России нет «такого количества специалистов по безопасности и борьбе с преступлениями в области IT и связи, такого оборудования, таких беспрецедентных полномочий по контролю над мобильными сетями любого уровня».
Журналисты подчеркнули, что не просят силовиков о снисхождении — лишь напоминают об их прямых обязанностях. «Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники. На вас вся Россия смотрит», — заключила «Новая газета». Источники издания в силовых структурах предположили, что характер этих атак может указывать на причастность к «минированиям» самих спецслужб.
Издание запустило петицию с этими требованиями. На момент публикации материала ее подписало почти четыре тысячи человек.
Зеленограде некоторые корпуса эвакуировали не один раз. 13 декабря в третий раз выводили детей из корпуса 1440 школы №1151. Дважды проверяли школу №1194, детский сад в корпусе 1411, спецслужбы проверяли только веранды, а не сами здания. 16 января снова эвакуировали детей почти из десятка зданий. Многих пришлось отводить в здание Культурного центра «Зеленоград» (ДК) на Центральной площади, другие ждали разминирования на улице.
От регулярных эвакуаций пострадали не только родители, которым приходилось срываться с работы, но и сами дети, которые получали травмы в давке и оказывались на улицу раздетыми. Например, во время одной из таких эвакуаций пятиклассница вывихнула сломанную ногу — прошло всего три дня, как ей разрешили вернуться к учебе после двухмесячного лечения. В начале декабря в школе №1194 дети, пробираясь к выходу на 1-м этаже, били других ребят. Кроме того, на многих фотографиях дети после эвакуации стояли в нескольких метрах от школ, что нелогично при подозрении на наличие взрывного устройства.
«Зеленоград.ру» разбирал, чем опасны постоянные эвакуации и почему спецслужбы не могут найти злоумышленников.