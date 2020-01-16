Массовые сообщения о «минировании» школ продолжаются и после новогодних каникул. В четверг около 12 часов дня эвакуировали школу 1557 (корпуса 507, 509, 529), школу 618, школу 1353 (корпус 445). На этот раз дети не ждали «разминирования» в школьных дворах. Тех, кого сразу не забрали родители, организованно отвели в здание Культурного центра «Зеленоград» (ДК) на Центральной площади. Еще эвакуировали школу 853 — детей отвели на стадион, а затем отвели назад в школу. Также сообщают об эвакуации школ в 15 и 16 микрорайонах; куда отвели детей из них, неизвестно.
Информация об эвакуации распространялась в родительских чатах. В частности, там можно было узнать, где искать конкретный класс в ДК. Фойе на обоих этажах здания Культурного центра переполнено детьми и найти свой класс без подсказки не всегда просто.
Обстановка в ДК, как после большого детского концерта — галдящие дети, вереница машин на площади. Дети в основном хорошем настроении: одни играют в телефоны, другие радуются срыву занятий, тихо скандируя «наш девиз четыре слова — чтоб сгорела наша школа». Некоторые жалуются, что не успели пообедать.
Первая массовая эвакуация, связанная с ложным сообщением о минировании прошла в школах Зеленограда 4 декабря. С тех пор эвакуации продолжались неоднократно. Некоторые дети сталкивались с ней по 5-6 раз.
Кроме школ в Москве эвакуируют торговые центры, суды (в зеленоградском последняя эвакуация была месяц назад 16) и другие организации.
Нервничают не только дети и родители, но и сотрудники, отвечающие за безопасность. Полиция советует не шутить на тему безопасности, не употреблять слов «бомба, тротил, взрывчатка, взрыв», чтобы не получить обвинение в ложном сообщении об акте терроризма — это уголовная статья.