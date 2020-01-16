«Как меня записали в террористки». Многодетная мама «заминировала» зеленоградскую школу, пройдя через турникет без паспорта 16.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Массовые эвакуации образовательных учреждений продолжаются. Ответ на вопрос, чем они вызваны, неожиданно получила зеленоградка Екатерина Осоченко, мать шестерых детей. Отводя шестилетнюю дочку в «Школу дошколят» образовательного комплекса 1353 в 4 микрорайоне, она, как обычно, хотела помочь ребёнку переодеться и прошла за турникет. Неожиданный конфликт с охраной школы привёл к тому, что всё учреждение эвакуировали, а маме теперь грозит уголовное дело с значительным штрафом или сроком заключения. Публикуем рассказ Екатерины от первого лица, размещённый в её фейсбуке.

«Турникет всегда был открыт. Может, сломался?»

— Месяц назад я поделилась у себя в ФБ возмущением по поводу участившихся эвакуаций детей из школ и детских садов — и вот теперь, похоже, стану фигурантом уголовного дела в связи с лжеминированием. Абсурд. Но — всё по порядку.

В декабре школы и детские сады Москвы то и дело подвергались атакам лжеминёров (либо же это были такие учения — так до сих пор и непонятно). Моих детей это тоже коснулось. Я была очень раздосадована: по три эвакуации в неделю на нашу семью! Есть камеры, охранники, целые отряды людей, специально обученных выявлению готовящихся терактов — зачем гонять детишек из садика и обратно? Довозмущалась.

Теперь я знаю, КАК это происходит. Какая-нибудь тётка или дядька-охранник, желая выслужиться перед начальством, нажимает «тревожную кнопку» при первом заслышанном слове из серии «бомба», «взрыв» или «терроризм». И неважен контекст происходящего: услышал — жми кнопку! Получишь косточку или сладкий пряник.

Вчера в половине пятого я привела дочку на «Школу дошколят» в школу 1353 города Зеленограда (корпус 425А). Я вечно опаздываю — за это в том числе и наказана, видимо. Буквально вбегаем в здание — кивок охраннику — и к турникету. Что такое? Заблокировался, что ли или сломан? — мельком думаю, и пропихиваю дочку под турникет (если б не пропихнула, то инерция моего мчащегося тела просто придавила бы её к турникету). Вижу уже и учительница маячит в проходе, ждёт отстающих из гардероба. Вижу, что другие родители, отправившие детей, спокойно сидят в холле (ну, те, нормальные люди, которые никогда никуда не опаздывают и успевают всё делать без спешки)… В общем, понимая, что всё — как всегда, я этот досадный турникет тоже преодолеваю. Просто пролезаю под ним — и всё! Надо ведь быстрее. И он всегда был открыт. И другие люди сидят — в общем, всё как обычно. Подумаешь — турникет!

Всё происходит в какие-то секунды. Но от моих противоправных действий с турникетом охранница Ирина начинает кричать: «Куда?! Без документа нельзя!..» — «Правила что ли изменились у вас? — говорю я, — Позавчера ещё вы меня пустили… И вообще — это же я, мы с вами болтали в понедельник, вы позабыли что ли?..» — и всё в таком духе. А сама продолжаю торопливо переобувать дочку — и учительница уже нервно поглядывает, и урок три минуты как начался. Препираться потом будем.

«Без документа нельзя!» — кричит тётя, игнорируя справедливый вопрос об изменении в правилах посещения и о том, где это отражено и почему меня не предупредили — я бы взяла паспорт… Я говорю: «Да всё, всё уже, я ухожу, я не угрожаю ничем». Тётя свирепеет: «Я позову директора по безопасности», — и он появляется, как из табакерки — из ближайшего кабинета.

Я к тому моменту уже повесила детскую одежду и обувь в гардероб и собираюсь ретироваться — дома у меня остальные дети и ужин на плите. Я и из дома выскочила-то ненадолго — благо, что школа в нескольких минутах езды на самокате. Какой тут паспорт? Никогда же не требовался! Я недоумеваю и во всём происходящем сохраняю ощущение лёгкости, и что я тут совсем ненадолго, и «всё-всё-всё, уже улетаю». Но эти двое — со странной, несоответствующей моменту рьяностью — начинают наступать на меня и рычат «вас надо задержать! стойте, мы сейчас вызовем полицию»… Мне смешно.

Я бросаю через плечо: «Вызывайте, конечно. Ведь я так похожа на террористку». И улетаю на своём самокате, уверенная, что инцидент исчерпан, а в следующий раз обязательно возьму паспорт.

«Мама, мы тебя в полицию не отдадим!»

Но не тут-то было. Через полтора часа старший сын, отправленный мной забирать младшую сестру с занятий, звонит мне и говорит: «Тут в школе такой переполох. Полиция приехала. С тобой хотят поговорить» , — и передаёт трубку прапорщику Чудакову. Тот желает знать, почему я сообщила о минировании здания. Я закашливаюсь от удивления: «О каком минировании?» — «Ну, — отвечает прапорщик Чудаков, — нам сказали, что вы тут всюду бомбы заложили и угрожаете взорвать здание. Родители и охранник это слышали»…

Театр абсурда развивается дальше. Через полчаса за мной присылают полицейскую машину. За это время мне успевают дважды позвонить из полиции (уже из каких-то других отделов) и ещё — директор школы. Сказать, что я закипаю — не сказать ничего. Я одеваюсь, полная решимости доказать всем свою невиновность. Дети, слушая мои переговоры по телефону, уже в лёгком испуге. Особенно трое младших.

Апофеоз: на пороге появляются люди в чёрной форме с надписью «РосГвардия» — три дочери в возрасте трёх, шести и восьми лет начинают рыдать в голос. «Мама, мы тебя в полицию не отдадим!» — а самая младшая грозится «прогнать этих полицейских». Подростки 13, 15 и 17 лет в недоумении, но сохраняют покой.

Отправляюсь на полицейской машине в здание школы (сказала им «Так может я сама добегу, тут же рядом?» — «Нет уж, мы за вами машину пришлём»). В школе — силовики всяких разных видов (полиция, кинологи, собака прекрасная, руководство охранного предприятия, следователи, дознаватели и некие представительные люди в штатском).

Оказалось, что школу всё-таки эвакуировали. Но. Почему-то спустя два часа после моего «преступления турникета». Мне вот странно: если я так походила на террористку с бомбой, то почему полиция не была вызвана сразу же? Почему тётка-охранник, прежде чем нажать свою «тревожную кнопку», подождала окончания именно наших занятий (там ещё до фига других кружков)? Хотела, наверное, чтобы я пришла за дочкой — а тут меня и сцапают?

Долго жду своей очереди в холле среди множества полицейских. Узнаю всю правду о грозящем мне наказании: «Заведомо ложное сообщение о минировании, совершённое публично — статья 207, часть 2 УК РФ, от трёх до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере одного миллиона рублей».

Наконец захожу и я. Даю под запись показания человеку в штатском. Сто сорок раз жалею о невоздержанности своего языка. Отпущена домой.

Читайте также
«Рты закрыли, и слушаем: сейчас вы как хотите расходитесь домой — в школе взрывное устройство». Что показала эвакуация в школах и детсадах
Про панику и здравый смысл

Написала жалобу директору школы и в Департамент образования Москвы — на предмет неадекватных моему «преступлению» действий сотрудницы охранного предприятия.

[Текст письма есть в распоряжении редакции, в нём Екатерина Осоченко подробно излагает обстоятельства инцидента, подчеркивая, что с самого начала учебного года турникет для родителей, приводящих детей на вечерние занятия платной «Школы дошколят», был всегда открыт, никаких документов от взрослых не требовали, а школьный охранник давно знает её лично. Весь пятиминутный визит в школу и разговор с охраной проходил при многочисленных свидетелях, и ответственность за ложный сигнал о заминировании школы целиком лежит на охране, считает Екатерина Осоченко, а её детям причинён моральный ущерб. — «Зеленоград.ру"]

Размышляю о случившемся. Представим, что рядом с этой тётей-охранником (её зовут Ирина) ученики школы играют, допустим, в телефон. И один из них скажет «Я похож на террориста», или того хуже — «Я тебя щас взорву, я заложил бомбу»… Бросится тётя Ира-охранник нажимать тревожную кнопку и вызывать полицию? Задержат ли «проговорившихся» по подозрению в «заведомо ложном сообщении о…» и далее со всеми вытекающими? Или есть здравый смысл у людей, держащих палец на кнопках тревожности?

Спасибо этой ситуации — я получила ответ на свой вопрос о том, почему происходят эти бесконечные ложные эвакуации. И мне становится чуть понятней механизм рассеивания массовой паники в связи с «угрозами терроризма». «Я похожа на террористку» — под этим названием можно, наверное, снять смешной фильм или телепередачу. О том, как глупо и бессмысленно распространяется в обществе паника, как выслуживаются перед начальством тётки-охранники и на что тратят свой бесценный ресурс силовые структуры.

Читайте также
Во время школьной эвакуации пятиклассница вывихнула сломанную ногу. А школы теперь «минируют» и по вечерам

На следующий день после инцидента, 16 января, несколько зданий школы 1353 снова эвакуировали — дети из старшей и начальной школы (бывшей школы 618) стояли на стадионе возле корпуса 429 и были распущены по домам, детей из детского сада отвели в Культурный центр «Зеленоград», откуда их забирали родители.

Читайте также
Почему полиция не могла найти тех, кто «минирует» школы, детсады и суды в Зеленограде?
Правильно ли действовал охранник?
Да
Нет
Не знаю, мало информации, нет мнения другой стороны
Проголосовали 472 человека
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ребенку из Зеленограда собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Почему нет альтернативы и почему не помогает государство? Истории
«Как меня записали в террористки». Многодетная мама «заминировала» зеленоградскую школу, пройдя через турникет без паспорта Истории
Несколько зеленоградских школ эвакуировали. Детей увели в ДК Новости
Лекция «Динозавры России» - 18 января. Промокод для наших читателей Афиша
«Некоторые просто не умеют находить общий язык с другими людьми». Что зеленоградские школьники думают про армию и дедовщину Истории
На смертельной «зебре» устанавливают светофор и камеру. Семья погибшего ребёнка разыскивает очевидцев ДТП Новости
Открытые занятия в Курчатовских лабораториях школ 1557 и 853 - расписание и запись Афиша
Новогодний мюзикл, семейная программа этно-клуба и концерт классической гитары — бесплатные мероприятия в ДК в воскресенье 19 января Афиша
57 лет назад город-спутник у станции Крюково назвали Зеленоградом Новости
Коты из закрывшегося кафе в «Зеленопарке» срочно ищут новых хозяев Новости
Синоптики предупредили о сильном ветре в ближайшие двое суток Новости
Всё о крещенских купаниях 18 и 19 января: проруби, святая вода, богослужения и как не заболеть Гид
Почему пандусы у подъездов нельзя заменить ровным въездом? Истории
На переходе возле школы из-за кустов не видно детей, но убрать кусты нельзя. Что тогда делать? Истории
Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января Новости
В каких домах Зеленограда пройдет капитальный ремонт и заменят лифты в 2020 году. Адреса и перечень работ Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру