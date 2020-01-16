«Турникет всегда был открыт. Может, сломался?»

— Месяц назад я поделилась у себя в ФБ возмущением по поводу участившихся эвакуаций детей из школ и детских садов — и вот теперь, похоже, стану фигурантом уголовного дела в связи с лжеминированием. Абсурд. Но — всё по порядку.

В декабре школы и детские сады Москвы то и дело подвергались атакам лжеминёров (либо же это были такие учения — так до сих пор и непонятно). Моих детей это тоже коснулось. Я была очень раздосадована: по три эвакуации в неделю на нашу семью! Есть камеры, охранники, целые отряды людей, специально обученных выявлению готовящихся терактов — зачем гонять детишек из садика и обратно? Довозмущалась.

Теперь я знаю, КАК это происходит. Какая-нибудь тётка или дядька-охранник, желая выслужиться перед начальством, нажимает «тревожную кнопку» при первом заслышанном слове из серии «бомба», «взрыв» или «терроризм». И неважен контекст происходящего: услышал — жми кнопку! Получишь косточку или сладкий пряник.

Вчера в половине пятого я привела дочку на «Школу дошколят» в школу 1353 города Зеленограда (корпус 425А). Я вечно опаздываю — за это в том числе и наказана, видимо. Буквально вбегаем в здание — кивок охраннику — и к турникету. Что такое? Заблокировался, что ли или сломан? — мельком думаю, и пропихиваю дочку под турникет (если б не пропихнула, то инерция моего мчащегося тела просто придавила бы её к турникету). Вижу уже и учительница маячит в проходе, ждёт отстающих из гардероба. Вижу, что другие родители, отправившие детей, спокойно сидят в холле (ну, те, нормальные люди, которые никогда никуда не опаздывают и успевают всё делать без спешки)… В общем, понимая, что всё — как всегда, я этот досадный турникет тоже преодолеваю. Просто пролезаю под ним — и всё! Надо ведь быстрее. И он всегда был открыт. И другие люди сидят — в общем, всё как обычно. Подумаешь — турникет!

Всё происходит в какие-то секунды. Но от моих противоправных действий с турникетом охранница Ирина начинает кричать: «Куда?! Без документа нельзя!..» — «Правила что ли изменились у вас? — говорю я, — Позавчера ещё вы меня пустили… И вообще — это же я, мы с вами болтали в понедельник, вы позабыли что ли?..» — и всё в таком духе. А сама продолжаю торопливо переобувать дочку — и учительница уже нервно поглядывает, и урок три минуты как начался. Препираться потом будем.

«Без документа нельзя!» — кричит тётя, игнорируя справедливый вопрос об изменении в правилах посещения и о том, где это отражено и почему меня не предупредили — я бы взяла паспорт… Я говорю: «Да всё, всё уже, я ухожу, я не угрожаю ничем». Тётя свирепеет: «Я позову директора по безопасности», — и он появляется, как из табакерки — из ближайшего кабинета.

Я к тому моменту уже повесила детскую одежду и обувь в гардероб и собираюсь ретироваться — дома у меня остальные дети и ужин на плите. Я и из дома выскочила-то ненадолго — благо, что школа в нескольких минутах езды на самокате. Какой тут паспорт? Никогда же не требовался! Я недоумеваю и во всём происходящем сохраняю ощущение лёгкости, и что я тут совсем ненадолго, и «всё-всё-всё, уже улетаю». Но эти двое — со странной, несоответствующей моменту рьяностью — начинают наступать на меня и рычат «вас надо задержать! стойте, мы сейчас вызовем полицию»… Мне смешно.

Я бросаю через плечо: «Вызывайте, конечно. Ведь я так похожа на террористку». И улетаю на своём самокате, уверенная, что инцидент исчерпан, а в следующий раз обязательно возьму паспорт.