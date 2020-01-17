— Есть ли в этой истории проблема, пока не ясно. О заведении уголовного дела маму не уведомляли, на опросы или допросы не вызывали. Советую маме при каком-либо развитии событий на опросы без повестки и без защитника не ходить.

По всем обстоятельствам этой ситуации очевидно, что состава правонарушения по 207-й статье УК РФ тут быть не может. При ложном сообщении о теракте должно иметь место само сообщение, полученное от человека компетентными органами — полицией или МЧС. Сама мама не обращалась в правоохранительные органы, не сообщала их должностным лицам о минировании, не имела никаких хулиганских побуждений. Общественной опасности в её поступке нет. Если мама что-то сказала в разговоре с охранником, который не является сотрудником правоохранительных органов, — надо еще разбираться, как всё было на самом деле, что именно и как она сказала… Что касается охранника, допустим, у него были какие-то основания полагать, что есть угроза теракта, поэтому и его невозможно привлечь за ложный вызов. Он добросовестно заблуждался, среагировал чрезмерно эмоционально.

Таким образом, этот инцидент формально имеет некоторые признаки состава правонарушения, но полного состава нет, как нет и субъективной стороны — личного отношения привлекаемого лица к содеянному. Нельзя никого привлечь к ответственности, так как отсутствует виновность. Нужно изучать детали, разбираться. Вероятно, имеет место правовая коллизия.

Могла ли охранница запустить эвакуацию школы в ответ на сказанные в шутку слова: «Я так похожа на террористку»? Тут нужно смотреть инструкцию школьной охраны, по которой она действовала, смотреть закон «О полиции», чтобы оценивать реакцию полиции. По этому закону даже проверка документов у гражданина может совершаться только в том случае, если у полиции есть основания предполагать, что он готовится совершить, совершает или совершил преступление. В нашей ситуации одно лишь слово мало что значит.

Да, бывают ситуации, что человек на эмоциях ляпнул что-то про террористов, и за это его можно подвергнуть уголовному преследованию, но объект при этом должен быть режимный. Школа не является таким режимным объектом. Известна недавняя история Маши Рымарь, юриста из Самары, которая провела почти полгода в Беларуси из-за неудачной шутки о тротиле в аэропорту Минска. Но это всё-таки был аэропорт, объект повышенной опасности.

[Аналогичные правила безопасности работают и в российских аэропортах: «Не шутите на тему безопасности: не употребляйте слова «бомба, тротил, взрывчатка, пояс шахидки, взрыв самолета» и иные подобные выражения. Ваши слова и действия могут образовать состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», разъясняется в правовом ликбезе на сайте регионального МВД. — «Зеленоград.ру"].

С другой стороны, конечно, все сейчас на нервах по поводу угрозы террористических актов, любят у нас и перегибать. Общая обстановка с эвакуациями и бесконечные разговоры о терроризме заставляют людей быть излишне эмоциональными там, где нужны спокойствие и рассудительность. В любой такой ситуации, где требуется внимательное спокойное разбирательство, лучшими помощниками выступают общественное внимание и дискуссия.