«Ведогонь-театр» возобновит спектакли 26 сентября. Пока не в своём здании 18.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт здания зеленоградского театра на улице Юности затягивается. С 26 сентября «Ведогонь» откроет сезон. Спектакли будут идти на сцене Культурного центра «Зеленоград» (ДК), на московских площадках и в библиотеке театра и кино в корпусе 1462.

Сейчас опубликована афиша на сентябрь и октябрь, скоро начнутся продажи билетов. Так, на сцене ДК «Ведогонь-театр» покажет спектакли «Дон Жуан, или Каменный пир» (премьера прошлого сезона), «Хозяйка гостиницы», «Полнолуние в детской».

Спектакли «Чем люди живы» и «Какой уж тут Миколка!» пройдут в Боярских палатах СТД (метро «Чеховская», Страстной бульвар, 10). «Легкие люди» — в Центре драматургии и режиссуры на Беговой (метро «Беговая», Беговая улица, 5).

Интерактивные постановки для малышей (3+) и родителей «Сказки кота Мурлыки» — «Почему растаял снег» и «Как Слоненок дорогу домой искал» — в зеленоградской библиотеке в корпус 1462. Здесь же продолжат цикл «Читаем вслух» — актеры театра прочитают для зрителей пьесу Елизаветы Юдиной «Место». Продолжится и онлайн-общение с театром, начатое во время карантина.

Масштабная реконструкция здания театра на улице Юности (бывший кинотеатр «Эра») началась в ноябре 2018 года — почти два года назад. Сроки его завершения несколько раз откладывались: обещали то февраль, то май, то сентябрь. Все это время театр репетировал и играл на чужих площадках. Во время карантина капремонт здания ненадолго останавливали. Контракт с подрядчиком продлили до 7 августа, но пока работы не завершены.

«Сроки окончания ремонта пока весьма туманны, — сообщил „Зеленоград.ру“ художественный руководитель „Ведогонь-театра“ Павел Курочкин. — Мы надеемся, что до конца этого года будут завершены строительные работы, и мы сможем вернуться в свой дом. Мы бы очень этого хотели».

Завершение строительных работ не означает, что «Ведогонь» сразу же начнет играть спектакли в обновленном театре. Надо еще смонтировать и наладить сценическое оборудование, это занимает много времени. А некоторое оборудование для сцены еще не закуплено, и даже не объявлен соответствующий конкурс.
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Метки:
театр, реконструкция, Ведогонь-театр, Культурный центр (ДК) "Зеленоград", Корпус 1462
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