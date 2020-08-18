Сейчас опубликована афиша на сентябрь и октябрь, скоро начнутся продажи билетов. Так, на сцене ДК «Ведогонь-театр» покажет спектакли «Дон Жуан, или Каменный пир» (премьера прошлого сезона), «Хозяйка гостиницы», «Полнолуние в детской».

Спектакли «Чем люди живы» и «Какой уж тут Миколка!» пройдут в Боярских палатах СТД (метро «Чеховская», Страстной бульвар, 10). «Легкие люди» — в Центре драматургии и режиссуры на Беговой (метро «Беговая», Беговая улица, 5).

Интерактивные постановки для малышей (3+) и родителей «Сказки кота Мурлыки» — «Почему растаял снег» и «Как Слоненок дорогу домой искал» — в зеленоградской библиотеке в корпус 1462. Здесь же продолжат цикл «Читаем вслух» — актеры театра прочитают для зрителей пьесу Елизаветы Юдиной «Место». Продолжится и онлайн-общение с театром, начатое во время карантина.

Масштабная реконструкция здания театра на улице Юности (бывший кинотеатр «Эра») началась в ноябре 2018 года — почти два года назад. Сроки его завершения несколько раз откладывались: обещали то февраль, то май, то сентябрь. Все это время театр репетировал и играл на чужих площадках. Во время карантина капремонт здания ненадолго останавливали. Контракт с подрядчиком продлили до 7 августа, но пока работы не завершены.



«Сроки окончания ремонта пока весьма туманны, — сообщил „Зеленоград.ру“ художественный руководитель „Ведогонь-театра“ Павел Курочкин. — Мы надеемся, что до конца этого года будут завершены строительные работы, и мы сможем вернуться в свой дом. Мы бы очень этого хотели».