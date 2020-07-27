Два зеленоградских театра — в одном лонг-листе театральной премии. Поддержите их в зрительском голосовании 27.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Любительский театр-студия «Контакт» и профессиональный «Ведогонь-театр» вошли в лонг-лист премии «Звезда театрала». По итогам зрительского голосования театры могут попасть в шорт-лист. Это единственный в России театральный конкурс, где номинантов определяет не профессиональное жюри, а публика.

«Ведогонь» попал в номинацию «Лучший спектакль для детей и юношества» со спектаклем «Чем люди живы» по Л. Н. Толстому. В прошлом году театр представил эскиз спектакля на фестивале «Толстой» в Ясной Поляне. «Это будущий зеленоградский хит» , — сказала о спектакле театральный критик Елена Гордиенко. Впоследствии спектакль играли в Боярских палатах СТД (Союза театральных деятелей) на Страстном бульваре.

«Контакт» Культурного центра «Зеленоград» попал в номинацию «Лучший любительский театр». Театр-студия основана в 1981 году. Здесь занимаются любители театрального искусства от 18 лет. В 2019 году студии присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Проголосовать за зеленоградские театры можно на сайте премии. Три претендента в каждой номинации, получившие наибольшую зрительскую поддержку, в сентябре будут включены в шорт-лист премии. Голосование по шорт-листу продлится до конца ноября, а 7 декабря на торжественной церемонии в театре имени Вахтангова победителям вручат главную награду. Это фарфоровая статуэтка, золотой значок лауреата и денежное вознаграждение от партнеров премии.

Ежегодная премия «Звезда Театрала» учреждена в 2008 году журналом «Театрал». Это первая международная общественная театральная премия зрительских симпатий.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
премия, Ведогонь-театр, Контакт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Два зеленоградских театра — в одном лонг-листе театральной премии. Поддержите их в зрительском голосовании Новости
В зеленоградском лесопарке ремонтируют дорожки. Прохожие говорят, что меняют «идеальный асфальт» Новости
На Центральном проспекте и Сосновой аллее откроются новые уличные кафе Новости
Педиатрический корпус больницы закрывают на ремонт. Плановых пациентов перенаправят в клиники Москвы Новости
Горбольница возобновила плановую госпитализацию после карантина. Но примут не всех и по расписанию Новости
Льготу для проезда по платной дороге М-11 смогут получить 12,5 тысяч жителей Зеленограда Новости
На бывшего сотрудника зеленоградской Росгвардии завели уголовное дело за разбой. Возможно, его уволили задним числом Новости
Часть работ по благоустройству дворов, отложенных из-за эпидемии, все-таки решили сделать в этом году. На это осталось всего два месяца. Вот что будут делать Новости
Круглосуточный «Макдоналдс» открылся в «Перекрёстке» на Ленинградском шоссе Новости
В Алабушево построят производство оборудования для добычи нефти из нерентабельных месторождений. Проект даст 40 новых рабочих мест Новости
Борщевик, Немцов, пособия и пенсионный возраст. Что обсуждали в Мосгордуме перед каникулами и как голосовал наш депутат Новости
«Предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала». Кафе «Андерсон» закрылось окончательно из-за несогласия с размером аренды Новости
В каких зеленоградских домах заменят лифты в 2021 и 2022 году Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас Истории
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых Новости
«Жилищник» запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум Новости
Мэр назначил нового министра образования вместо Исаака Калины Новости
Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса Новости
Поверку счетчиков воды отменили до конца года из-за эпидемии. На самом деле нет — просто отодвинули штрафы Новости
В Андреевке узаконили одностороннее движение на Троицкой улице. Теперь по ней не объедешь пробку на въезде в Зеленоград Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру