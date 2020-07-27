«Ведогонь» попал в номинацию «Лучший спектакль для детей и юношества» со спектаклем «Чем люди живы» по Л. Н. Толстому. В прошлом году театр представил эскиз спектакля на фестивале «Толстой» в Ясной Поляне. «Это будущий зеленоградский хит» , — сказала о спектакле театральный критик Елена Гордиенко. Впоследствии спектакль играли в Боярских палатах СТД (Союза театральных деятелей) на Страстном бульваре.

«Контакт» Культурного центра «Зеленоград» попал в номинацию «Лучший любительский театр». Театр-студия основана в 1981 году. Здесь занимаются любители театрального искусства от 18 лет. В 2019 году студии присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Проголосовать за зеленоградские театры можно на сайте премии. Три претендента в каждой номинации, получившие наибольшую зрительскую поддержку, в сентябре будут включены в шорт-лист премии. Голосование по шорт-листу продлится до конца ноября, а 7 декабря на торжественной церемонии в театре имени Вахтангова победителям вручат главную награду. Это фарфоровая статуэтка, золотой значок лауреата и денежное вознаграждение от партнеров премии.

Ежегодная премия «Звезда Театрала» учреждена в 2008 году журналом «Театрал». Это первая международная общественная театральная премия зрительских симпатий.