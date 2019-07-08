С 4 по 7 июля в Ясной Поляне в четвёртый раз прошёл театральный фестиваль «Толстой». Спектакли проходят прямо на территории усадьбы на нескольких сценах в течение всего дня. Одна из сцен находится в яблоневом саду усадьбы Толстого. Как раз на ней зеленоградский «Ведогонь-театр» представил эскиз спектакля по рассказу Толстого «Чем люди живы».
Этот текст, выдержавший, как водится у писателя, множество правок и начатый в 1881 году, Толстой посвятил размышлениям о том, что же составляет движущую силу жизни человека. Рассказ в форме притчи — история бедного сапожника, спасшего нищего на дороге. А тот оказался Ангелом, усомнившимся в божьей воле, но постигшем его промысел, поняв, что жизнью человека движет любовь, которая и есть бог.
Спектакль поставила театральный педагог и режиссёр Татьяна Тарасова. Сейчас её спектакли — «Старосветские помещики» и «Тимур и его команда» идут на площадке Центра драматургии и режиссуры на Беговой. Участница этих же спектаклей, а также актриса МТЮЗа — Евгения Михеева была приглашена для участия и в новом спектакле «Ведогонь-театра», в котором вместе с ней хорошо известные зеленоградцам Илья Роговин, Мария Бутова и Ярослав Шевалдов делают невероятную красоту, нежность, помноженную на свет и счастье, как они есть.
Когда театральный фестиваль проходит на открытых площадках, он всегда зависит от погоды. За полчаса до начала спектакля вдруг пошёл ливень, но вскоре стало понятно, что погода тоже «позволит» спектаклю состояться: высокое голубое небо и солнечный свет мгновенно сменили настроение и дополнили живые декорации яблоневого сада, а зрители, подпав под очарование спектакля, аплодировали стоя, устроив настоящую овацию.
Спектакль прекрасен, он безусловно станет интересным событием театральной жизни и займёт достойное место и в репертуаре театра, и в сердцах зрителей. «Это будущий зеленоградский хит» , — сказала о спектакле театральный критик Елена Гордиенко.
Этой работой «Ведогонь-театр» завершил свой юбилейный двадцатый сезон, который в отсутствии основной площадки из-за капитального ремонта здания, не назовёшь для коллектива простым. Тем удивительнее в таких условиях появление настолько светлого аккорда в конце, который, по сути, уже стал переходом в следующий сезон. Ещё одна премьера театра — спектакль «Огниво» попал в лонг-лист премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». В ожидании нового сезона, проголосуйте за него на сайте премии.
В этом году фестиваль фестиваль «Толстой» продлился не два, а четыре дня. Посетители могли составить индивидуальную программу — многие спектакли повторяются несколько раз в день. Такой формат планируется сохранить и в дальнейшем. В основном все спектакли поставлены по произведениям Л.Н.Толстого. Причём это не только многажды поставленные его произведения, но и достаточно новые для театра тексты.
Но этот фестиваль — не только про театр, но и про поездку в столицу оружия, самоваров, пряников. А в следующем году организаторы обещают больше детских спектаклей и упор на семейный отдых.
Елена Максимченко
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