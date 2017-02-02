Название может обмануть зрителя, привыкшего «отдыхать» в театре, — особой легкости ни в персонажах, ни в самом спектакле нет. Сценическое пространство устроено так, что актеры находятся совсем рядом или среди зрителей — до них можно дотронуться. Это необычный и интересный интерактивный театр.
Автор пьесы Михаил Дурненков — из поколения 90-х, представитель «новой драмы», как определяют театральные критики. Считается, что пьеса «Легкие люди» написана о перестроечном поколении. «Раньше легкость считалась пороком, — говорит устами своего героя Дурненков. — Нужно было это скрывать, сидеть на кухнях, пить с друзьями и делать вид, что мне тяжело. Мы сами себе напоминали стариков, которые скрипят друг другу ненужные мысли. Потом в воздухе что-то неуловимо так изменилось».
Легкость здесь означает разве что «подвешенность» — не знаешь, на что опереться, кому верить, что хорошо, а что плохо, как относиться к жизни, и чем вообще все это кончится. Легкие люди несут в себе груз прошлого, нервов и личной болевой точки. Иван (актер Сергей Зайцев) винит себя в гибели рабочего на заводе, хотя он если и виноват, то лишь косвенно. Егор (Алексей Ермаков) мучается — изменяла ему Татьяна или нет, хотя они давно не вместе. Татьяна (Таня Мазур) упрекает Егора, что он вынудил её сделать аборт. И кажущийся самым легким — пофигистом — Макс, оказывается, ходит с письмами своей бабушки. Легкие люди — практичные и инфантильные, эмоциональные и поверхностные одновременно.
Пьесу играют в новом зале «Ведогоня». Режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Павел Курочкин соединил зрительский зал и сцену, их ничто не отделяет. Это современный интерактивный театр, где зритель становится участником действия — не в прямом смысле, но с более глубоким, чем в классическом театре, взаимодействием с актерами. Они совсем близко — лежат, едят, разговаривают. Зрители сидят по периметру зала, актеры перемещаются то на условную кухню, то на диван, то в постель, то выходят за дверь, которая оказывается за спинами зрителей, то садятся прямо среди них. Ощущения необычные, но интересные.
Ближайшие показы спектакля «Легкие люди» в «Ведогонь-театре» — 5 февраля и 12 марта.
Юлия Кравченко
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