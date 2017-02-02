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Взвешен и найден легким. Премьера спектакля «Легкие люди» в «Ведогонь-театре» 02.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Название может обмануть зрителя, привыкшего «отдыхать» в театре, — особой легкости ни в персонажах, ни в самом спектакле нет. Сценическое пространство устроено так, что актеры находятся совсем рядом или среди зрителей — до них можно дотронуться. Это необычный и интересный интерактивный театр.

Пожалуйста, ничего не передвигайте. Небольшая инструкция для зрителей от художественного руководителя «Ведогонь-театра» Павла Курочкина. Можно принять элементы декораций за что-нибудь другое.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Таня Мазур и Сергей Зайцев
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Автор пьесы Михаил Дурненков — из поколения 90-х, представитель «новой драмы», как определяют театральные критики. Считается, что пьеса «Легкие люди» написана о перестроечном поколении. «Раньше легкость считалась пороком, — говорит устами своего героя Дурненков. — Нужно было это скрывать, сидеть на кухнях, пить с друзьями и делать вид, что мне тяжело. Мы сами себе напоминали стариков, которые скрипят друг другу ненужные мысли. Потом в воздухе что-то неуловимо так изменилось».

«Например, мы с тобой расстанемся, я пойду такая несчастная по улицам. Нет. Я буду безутешно скользить по улицам, глядя перед собой остановившимся взглядом…»
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Алексей Ермаков
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Я знаю, как пройти через любую сигнализацию, сквозь любой домофон в дом, полный незнакомых людей. Когда через дверь тебя спросят — „кто там“, надо отвечать — „это я“. И тебя сразу же впустят».
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Легкость здесь означает разве что «подвешенность» — не знаешь, на что опереться, кому верить, что хорошо, а что плохо, как относиться к жизни, и чем вообще все это кончится. Легкие люди несут в себе груз прошлого, нервов и личной болевой точки. Иван (актер Сергей Зайцев) винит себя в гибели рабочего на заводе, хотя он если и виноват, то лишь косвенно. Егор (Алексей Ермаков) мучается — изменяла ему Татьяна или нет, хотя они давно не вместе. Татьяна (Таня Мазур) упрекает Егора, что он вынудил её сделать аборт. И кажущийся самым легким — пофигистом — Макс, оказывается, ходит с письмами своей бабушки. Легкие люди — практичные и инфантильные, эмоциональные и поверхностные одновременно.

Актеры совсем близко — сидят, лежат, едят, разговаривают…
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Отстань от меня»
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Антон Васильев
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Пьесу играют в новом зале «Ведогоня». Режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель театра Павел Курочкин соединил зрительский зал и сцену, их ничто не отделяет. Это современный интерактивный театр, где зритель становится участником действия — не в прямом смысле, но с более глубоким, чем в классическом театре, взаимодействием с актерами. Они совсем близко — лежат, едят, разговаривают. Зрители сидят по периметру зала, актеры перемещаются то на условную кухню, то на диван, то в постель, то выходят за дверь, которая оказывается за спинами зрителей, то садятся прямо среди них. Ощущения необычные, но интересные.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Был у меня друг, который утверждал, что с тяжелыми людьми нельзя даже здороваться за руку. «Это как вирусная инфекция — говорил он. — Спроси у человека, верит ли он в Бога, прежде чем принимать его в наш клуб. Если верит, то знай, что он живет только по своим законам, он по самые борта нагружен представлениями о морали».
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Вдруг тебе скучно, или просто хреново. У меня есть бутылка, и я умею играть на губной гармошке. Ты любишь блюз?»
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Я поднимаю этот перец за наших уезжающих гостей. С вами легко и хорошо, ребята».
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Совет зрителям: садиться лучше в середину ряда, а не по углам — тогда всё будет видно. Хотя и в углу будет интересно.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Хорошо спят те, у кого совесть чиста. Меня так в детстве учили. Вообще, почему в детстве учат тому, что в жизни ни разу не пригождается?»
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
«Мы безмозглые солнечные зайчики».
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Ближайшие показы спектакля «Легкие люди» в «Ведогонь-театре» — 5 февраля и 12 марта.

Юлия Кравченко

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