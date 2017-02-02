Легкость здесь означает разве что «подвешенность» — не знаешь, на что опереться, кому верить, что хорошо, а что плохо, как относиться к жизни, и чем вообще все это кончится. Легкие люди несут в себе груз прошлого, нервов и личной болевой точки. Иван (актер Сергей Зайцев) винит себя в гибели рабочего на заводе, хотя он если и виноват, то лишь косвенно. Егор (Алексей Ермаков) мучается — изменяла ему Татьяна или нет, хотя они давно не вместе. Татьяна (Таня Мазур) упрекает Егора, что он вынудил её сделать аборт. И кажущийся самым легким — пофигистом — Макс, оказывается, ходит с письмами своей бабушки. Легкие люди — практичные и инфантильные, эмоциональные и поверхностные одновременно.