Более ста новых автобусов получил Зеленоград. Половина уже ездит 29.06.2020 ZELENOGRAD.RU

108 новых автобусов НефАЗ пришли в зеленоградский автокомбинат с начала года. 50 запустили на разных маршрутах, в том числе на 400-х. Еще 58 автобусов готовятся к выходу на линию.

Речь идет об автобусах, курсирующих по Зеленограду (зеленоградский автокомбинат обслуживает и несколько московских маршрутов). Автобусы НефАЗ 5299 запустили в Зеленограде осенью прошлого года. Считается, что они удобнее еще оставшихся ЛиАЗов и ГолАЗов. Автобусы низкопольные, оборудованы кондиционерами, видеокамерами, зарядками для гаджетов. В автобусе 29 сидячих мест (в ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65 — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров. Салон немного просторнее, чем в упомянутых ЛиАЗах, за счет площади накопительных площадок — то есть, автобус в большей степени рассчитан на стоящих пассажиров.

По планам Мосгортранса, НефАЗы должны полностью заменить ЛиАЗы, ГолАЗы и оставшиеся «Волжанины». Вместительные ГоЛАЗы туристического класса курсируют только на длинных 400-х маршрутах, но их постепенно заменяют НефАЗами (в том числе, на 400-м «экспрессе»).

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В Москве тем временем появляется всё больше электробусов — сейчас курсирует более 380-ти на 29-ти городских маршрутах. Внешне он почти неотличим от нового автобуса НефАЗ. В 2017 году мэр Сергей Собянин заявил, что через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе и будет закупать исключительно электробусы. Когда электробусы появятся в Зеленограде, неизвестно — для этого в округе нужна как минимум одна зарядная станция. В этом году планируется сделать зарядную станцию рядом с метро «Ховрино» — между Северо-Восточной хордой и Зеленоградской улицей.

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Метки:
пассажирский транспорт, автобус 400, автобусы, Зеленоградский филиал ГУП "Мосгортранс" (автокомбинат)
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