Речь идет об автобусах, курсирующих по Зеленограду (зеленоградский автокомбинат обслуживает и несколько московских маршрутов). Автобусы НефАЗ 5299 запустили в Зеленограде осенью прошлого года. Считается, что они удобнее еще оставшихся ЛиАЗов и ГолАЗов. Автобусы низкопольные, оборудованы кондиционерами, видеокамерами, зарядками для гаджетов. В автобусе 29 сидячих мест (в ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65 — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров. Салон немного просторнее, чем в упомянутых ЛиАЗах, за счет площади накопительных площадок — то есть, автобус в большей степени рассчитан на стоящих пассажиров.



По планам Мосгортранса, НефАЗы должны полностью заменить ЛиАЗы, ГолАЗы и оставшиеся «Волжанины». Вместительные ГоЛАЗы туристического класса курсируют только на длинных 400-х маршрутах, но их постепенно заменяют НефАЗами (в том числе, на 400-м «экспрессе»).