Почему не использовать имеющуюся московскую троллейбусную инфраструктуру — линии и более 100 тяговых подстанций — вместо того, чтобы строить станции ультрабыстрой зарядки?

Есть оставшаяся ещё троллейбусная сеть — линии и более ста тяговых подстанций. Почему не сделать электробусы с динамической зарядкой — с аккумуляторной батареей, позволяющей двигаться без внешнего питания до 70 км и заряжающейся от троллейбусной контактной сети? Степень износа проводов, спецчастей, арматуры, кабелей, связывающих тяговые подстанции с участками электросетей, не позволяет использовать контактную сеть троллейбусов, ответил «Мосгортранс».

"Мосгортранс" в принципе не исключает использование электробусов, которые будут заряжаться во время езды (динамическая зарядка), но для этого надо реконструировать троллейбусную сеть, чтобы привести её «в соответствие современным требованиям и мировым тенденциям». А это очень дорого, сравнимо со строительством всей троллейбусной инфраструктуры с нуля. В частности, из-за множества земляных работ. Дешевле подвести электрические мощности к станциям подзарядки на остановках и в автобусных парках.

При этом тяговые подстанции троллейбусов всё равно будут использовать для подключения станций ультрабыстрой зарядки, а это предполагает их модернизацию — повышение мощности, прокладку кабелей. Сколько конкретно стоит модернизация всей контактной троллейбусной сети, «Мосгортранс» не ответил, сославшись на коммерческую тайну.

А главное, таких электробусов с динамической подзарядкой «Мосгортранс» пока просто не видит. «Если бы, например, КамАЗ сделал такую машину, мы бы её приняли».