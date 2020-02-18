Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков 18.02.2020 ZELENOGRAD.RU

На 20 московских маршрутах уже работают 300 электробусов. До конца года их количество удвоится: контракты на поставку еще трёхсот электробусов заключены с крупными поставщиками — ГАЗ и КамАЗ. Сами машины, их обслуживание в течение 15 лет и зарядные станции для них стоят около 17 миллиардов рублей.

Закупка на такую большую сумму по закону требует общественного обсуждения. Собрали наиболее частые вопросы и ответы про электробусы, высказанные в ходе этого обсуждения: как они устроены, почему нельзя сохранить троллейбусы, работают ли электробусы в холода, почему они такие дорогие и (это наш собственный вопрос и ответ) будут ли ходить в Зеленограде.

Как электробусы пополняют запас энергии? И как часто надо заряжать?

Запас энергии электробусы пополняют за 6-10 минут на ультрабыстрых зарядных станциях — они находятся на конечных остановках маршрутов и в автобусных парках. Запас хода каждой машины — 40-50 километров. Это из официального пресс-релиза «Мосгортранса».

А в ответах специалистов предприятия на вопросы участников общественного обсуждения закупки несколько иная информация. На полную зарядку батарей нужно около 24 минут, это примерно 3 киловатта за минуту. За три минуты электробус восполнит 9 кВт энергии, этого хватит на 5-6 километров.

Почему не использовать имеющуюся московскую троллейбусную инфраструктуру — линии и более 100 тяговых подстанций — вместо того, чтобы строить станции ультрабыстрой зарядки?

Есть оставшаяся ещё троллейбусная сеть — линии и более ста тяговых подстанций. Почему не сделать электробусы с динамической зарядкой — с аккумуляторной батареей, позволяющей двигаться без внешнего питания до 70 км и заряжающейся от троллейбусной контактной сети? Степень износа проводов, спецчастей, арматуры, кабелей, связывающих тяговые подстанции с участками электросетей, не позволяет использовать контактную сеть троллейбусов, ответил «Мосгортранс».

"Мосгортранс" в принципе не исключает использование электробусов, которые будут заряжаться во время езды (динамическая зарядка), но для этого надо реконструировать троллейбусную сеть, чтобы привести её «в соответствие современным требованиям и мировым тенденциям». А это очень дорого, сравнимо со строительством всей троллейбусной инфраструктуры с нуля. В частности, из-за множества земляных работ. Дешевле подвести электрические мощности к станциям подзарядки на остановках и в автобусных парках.

При этом тяговые подстанции троллейбусов всё равно будут использовать для подключения станций ультрабыстрой зарядки, а это предполагает их модернизацию — повышение мощности, прокладку кабелей. Сколько конкретно стоит модернизация всей контактной троллейбусной сети, «Мосгортранс» не ответил, сославшись на коммерческую тайну.

А главное, таких электробусов с динамической подзарядкой «Мосгортранс» пока просто не видит. «Если бы, например, КамАЗ сделал такую машину, мы бы её приняли».

Почему нельзя заряжать электробусы ночью в парке?

В автобусном парке, имеется в виду. Зарядили на несколько часов ночью — и днём машина ездит без простоев во время зарядки. «Ночная зарядка требует времени, которого у нас нет, — объясняют специалисты транспортного предприятия. — Электробус приходит в парк в 1:30—2:30, первая уходит в 4:30. За это время должно пройти много регламентных мероприятий. Если закладывать длительные циклы зарядки, нам пришлось бы купить в полтора раза больше машин».

Кроме того, батареи под ночную зарядку очень массивные — они отнимут место у пассажиров и могут сделать неустойчивым сам автобус. И третий момент — нужны повышенные энергомощности в парках.

«Мосгортранс» подбирал вариант зарядки электробусов, в том числе, и ориентируясь на взаимозаменяемость подвижного состава — чтобы не привязывать тип электробуса и тип батарей к выходу в рейс и режиму работы.

Где будут станции зарядки?

На севере-, северо-западе, северо-востоке и юго-западе Москвы. В Зеленограде пока нет. Станции зарядки будут располагаться на конечных остановках нынешних троллейбусных и автобусных маршрутах. В частности, у метро «Петровско-Разумовская», «Полежаевская», на Рижской площади, улице Кравченко и Косыгина, на территории Центрального филиала «Мосгортранса» (бывшие 1-й и 5-й троллейбусные парки). Соответственно, маршруты электробусов географически привязаны к станциям зарядки.

Существующие станции зарядки электробусов находятся на Дмитровском шоссе, в Бибирево, Бескудниково, под монорельсовой дорогой возле ВДНХ, на Рижском вокзале, у кинотеатра «Ударник», на площади Киевского вокзала и в Сколково. Большинство из них расположены рядом с троллейбусными линиями, некоторые запитаны по временной схеме через контактную сеть троллейбуса.

Планируется поставить зарядную станцию и рядом с метро «Ховрино» — между Северо-Восточной хордой и Зеленоградской улицей. Здесь построят тяговую подстанцию, рассчитанную на одновременную зарядку восьми электробусов.

Сколько подстанций надо построить или модернизировать для работы 600 электробусов?

Это вопрос комплексных расчетов и прорабатывается на перспективу, уклончиво отвечает «Мосгортранс». «Где-то происходит переключение подстанций с питания троллейбусной контактной сети, где-то, наоборот, высвобождаются некоторые мощности, в основном — в середине маршрутов. Где-то перераспределяется между трамваями».

В электробусе дизельная «печка». И в чём тогда экологичность этого транспорта?

Действительно, дизельное отопление в закупаемых электробусах включается при уличной температуре ниже нуля. В «Мосгортрансе» говорят, что они за полную электрификацию и готовы взять электрический отопитель, если электробус с таковым предоставят для испытаний производители. И отмечают, что выхлопы дизельного отопителя не опасны для здоровья пассажиров.

Что будет с аккумуляторами в мороз? Если электробус будет неделю стоять в парке на морозе, он не разрядится?

Нет, не разрядится, уверяет «Мосгортранс». Система теплоизоляции тяговых батарей достаточно эффективна, и за время ночного простоя (4-5 часов) они остынут незначительно. Кроме того, батареи разогреваются в движении. 90% электробусов должны быть готовы к работе в любую погоду.

Если электробус жестко привязан к станциям зарядки, как быть с возможным изменением маршрута?

Ведь власти декларируют гибкий подход — если действительно надо продлить, укоротить или изменить какой-либо маршрут, это сделают по просьбам горожан. Но формально этот вопрос к закупке электробусов не относится, поэтому на него и не ответили.

Почему 1 километр электробуса дороже 1 километра автобуса и трамвая?

В техническом задании стоимость километра пробега электробуса (сервисного обслуживания) — более 50 рублей. У городского автобуса ЛиАЗ-5922 — в среднем 14 рублей, у трамвая «Витязь» — 32 рубля. Да, но в случае с автобусом и трамваем не учтена стоимость капитального ремонта, отвечает «Мосгортранс». За семилетний период эксплуатации ЛиАЗа предполагается 80-процентная амортизация автобуса с дальнейшим его выкупом поставщиком по остаточной стоимости. А в стоимость километра сервисного обслуживания электробуса включен полный комплекс работ, поддерживающих его в технически исправном состоянии 15 лет — в два раза дольше, чем автобус или трамвай. Плюс, включен капитальный ремонт кузова на 8-м году эксплуатации. Плюс в стоимость включены риски замены наиболее дорогих компонентов — литий-ионных батарей.

Где находится батарея? Не повредит ли пассажирам подзарядка? И куда денут отработанную батарею?

Батарея располагается на кузове электробуса и изолирована от пассажиров. Она подзаряжается высоким током (500А), но пассажиров высаживать не надо, говорит «Мосгортранс», и никакого ущерба их здоровью не будет.

Что касается утилизации батарей — это задача поставщика, то есть ГАЗа и КамАЗА. Батарею будут менять через 7,5 лет, если работает нормально. Если нет, то поменяют в рамках сервисного обслуживания.

На основе каких исследований было сделано техническое задание по закупке электробусов?

Техническое задание разработали специалисты «Мосгортранса» по результатам проведения опытной эксплуатации различных моделей электробусов. Это «Тролза 5265.02 Мегаполис» — троллейбус с увеличенным автономным ходом (идентичен электробусам с динамической подзарядкой), ЛиАЗ-6274 — электробус с ночной медленной зарядкой, малого радиуса действия, Yutong — электробус с медленной зарядкой большого радиуса действия и КамАЗ-6282 Linkker — электробус с концепцией быстрой зарядки через токоприемник на крыше.

Когда электробусы появится в Зеленограде

Точно это неизвестно. Как минимум для этого в городе нужна хотя бы одна зарядная станция. А по данным департамента транспорта, до 2022 года делать такие станции в Зеленограде не планируется.

Москва продолжит закупать электробусы?

Похоже, что да. Последние десять лет город закупал в основном автобусы (всего было куплено больше десяти тысяч штук), но недавно концепция поменялась: в 2017 году мэр Сергей Собянин заявил, что «через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе» и будет закупать исключительно электробусы.

Похоже, это обещание Собянин выполняет. Прошло три года и он говорит, что «качество автобусного парка будем поддерживать и дальше, но постепенно на смену им будет приходить все больше электробусов.

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Метки:
общественный транспорт, электробус
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