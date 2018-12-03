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Электробус запустили в Химках. Чем он лучше московского? 03.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Два электробуса, запущенные в Химках по маршруту 1э, стали первым опытом использования подобного транспорта в Подмосковье. Но областные электробусы принципиально отличаются от своих столичных собратьев, которые в сентябре запустил лично мэр Собянин. Разбираемся, в чем отличия.

Электробусы муниципального троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранса» это по сути троллейбус с аккумулятором. Их маршрут частично пролегает под контактной сетью троллейбусов, но при этом машина способна преодолевать до 15 километров без подключения к проводам. Заряжается аккумулятор во время езды под проводами, то есть привязки к зарядным станциям нет.

Москва тоже закупила и уже запустила 30 электробусов на одном из маршрутов. Но московские машины не могут заряжаться во время движения, от проводов. Но и аккумуляторы у них более ёмкие — их хватает на 36 километров. При этом мэрия хочет демонтировать систему динамической подзарядки от троллейбусных проводов, заменив её на электробусы с системой подзарядки в парках и на остановках.

Сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац, лоббирующий сохранение троллейбусной сети в Москве, считает такой подход глупым, некомпетентным и обусловленным только «личной хотелкой Собянина».

Проблема с московской концепцией электробусов в том, что на для зарядки на специальных «станциях» нужно 20-25 минут. Во время зарядки электробус простаивает — значит для обслуживания маршрута нужно больше машин (пока один электробус заряжается, возит людей другой). Дополнительные электробусы — это дополнительные средства на закупку и обслуживание, дополнительное место в парках и на разворотных площадках.

У полностью автономного электробуса есть проблемы, связанные с московским климатом. Три года назад бывший руководитель «Мосгортранса» Евгений Михайлов писал в фейсбуке, что «электродвигатель менее надежен [чем дизельный], требует больше обслуживания, гораздо дороже, инфраструктура зарядки — дорогое удовольствие, при температурах ниже минус 20 эффективность батарей сильно падает, батареи минимум раз в пять лет потребуется заменить, а это тонна отходов, которые потребуют серьезной утилизации». При этом Михайлов был уверен, что за электрическим транспортом будущее, когда будет решен вопрос кардинального удешевления и облегчения систем накопления энергии.

«Городские проекты» три недели наблюдали за работой московских электробусов и выяснили, что это «игрушка для пиара, а не транспорт». В ходе исследования, только два раза из 103 наблюдений электробус ездил по расписанию весь день — в 78 случаях транспорт ломался, уезжал в депо или ремонтировался на конечной. Максим Кац предлагает выбрать другой путь развития транспортной системы Москвы — не избавляться от троллейбусных проводов, а наоборот, подключить электробусы к ним, чтобы те ездили без постоянной подзарядки, как сделали в Химках.

В Зеленограде электобусы, если и появятся, то не раньше 2021 года, сказал префект Анатолий Смирнов. С этого года Москва планирует отказаться от закупки новых дизельных автобусов и, по мере списания, действующие автобусы будут заменяться электрическим транспортом.

Как должны работать электробусы?
Заряжаться во время движения от проводов
Заряжаться на специальных станциях
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 13:54
По разным данным, как минимум 700 единиц подвижного состава троллейбусов было уничтожено за последние годы. Списали, подарили в другие регионы, нового не закупали. Часть автобусов была направлена со своих маршрутов для компенсации этих самых убитых тролл.маршрутов. Все эти факты откровенного вредительства сходят с рук, уже который год,видимо бенефициары сего действия сидят выше мэрии, не иначе...
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