Электробусы муниципального троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранса» это по сути троллейбус с аккумулятором. Их маршрут частично пролегает под контактной сетью троллейбусов, но при этом машина способна преодолевать до 15 километров без подключения к проводам. Заряжается аккумулятор во время езды под проводами, то есть привязки к зарядным станциям нет.

Москва тоже закупила и уже запустила 30 электробусов на одном из маршрутов. Но московские машины не могут заряжаться во время движения, от проводов. Но и аккумуляторы у них более ёмкие — их хватает на 36 километров. При этом мэрия хочет демонтировать систему динамической подзарядки от троллейбусных проводов, заменив её на электробусы с системой подзарядки в парках и на остановках.

Сооснователь фонда «Городские проекты» Максим Кац, лоббирующий сохранение троллейбусной сети в Москве, считает такой подход глупым, некомпетентным и обусловленным только «личной хотелкой Собянина».

Проблема с московской концепцией электробусов в том, что на для зарядки на специальных «станциях» нужно 20-25 минут. Во время зарядки электробус простаивает — значит для обслуживания маршрута нужно больше машин (пока один электробус заряжается, возит людей другой). Дополнительные электробусы — это дополнительные средства на закупку и обслуживание, дополнительное место в парках и на разворотных площадках.

У полностью автономного электробуса есть проблемы, связанные с московским климатом. Три года назад бывший руководитель «Мосгортранса» Евгений Михайлов писал в фейсбуке, что «электродвигатель менее надежен [чем дизельный], требует больше обслуживания, гораздо дороже, инфраструктура зарядки — дорогое удовольствие, при температурах ниже минус 20 эффективность батарей сильно падает, батареи минимум раз в пять лет потребуется заменить, а это тонна отходов, которые потребуют серьезной утилизации». При этом Михайлов был уверен, что за электрическим транспортом будущее, когда будет решен вопрос кардинального удешевления и облегчения систем накопления энергии.

«Городские проекты» три недели наблюдали за работой московских электробусов и выяснили, что это «игрушка для пиара, а не транспорт». В ходе исследования, только два раза из 103 наблюдений электробус ездил по расписанию весь день — в 78 случаях транспорт ломался, уезжал в депо или ремонтировался на конечной. Максим Кац предлагает выбрать другой путь развития транспортной системы Москвы — не избавляться от троллейбусных проводов, а наоборот, подключить электробусы к ним, чтобы те ездили без постоянной подзарядки, как сделали в Химках.

В Зеленограде электобусы, если и появятся, то не раньше 2021 года, сказал префект Анатолий Смирнов. С этого года Москва планирует отказаться от закупки новых дизельных автобусов и, по мере списания, действующие автобусы будут заменяться электрическим транспортом.