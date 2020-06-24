Парад Победы на Красной площади в нынешнем году прошёл в среду, 24 июня. Именно в этот день перед Кремлём состоялся первый парад победителей в 1945-м. Из-за пандемии коронавируса 9 Мая состоялась только воздушная часть, проход военной техники и расчётов отложили.



Военные самолётыпо пути на парад традиционно пролетают над Зеленоградом. Сделали для вас новую подборку красивых фотографий и видео от читателей «Зеленоград.ру».