Военная авиация пролетела над Зеленоградом на репетицию воздушного парада. Подборка фото и видео 4 мая 2020
Фото: Владимир Дроздов
Парад Победы на Красной площади в нынешнем году прошёл в среду, 24 июня. Именно в этот день перед Кремлём состоялся первый парад победителей в 1945-м. Из-за пандемии коронавируса 9 Мая состоялась только воздушная часть, проход военной техники и расчётов отложили.
Военные самолётыпо пути на парад традиционно пролетают над Зеленоградом. Сделали для вас новую подборку красивых фотографий и видео от читателей «Зеленоград.ру».
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: Владимир Дроздов
Фото: @photographer_et_al
Фото: @khatutskaya_yulia
Салют в Москве запустят на Лужнецкой набережной в 22:00. Его будут транслировать в прямом эфире по телевизору и в соцсетях. В Зеленограде салюта и других праздничных мероприятий не будет.
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