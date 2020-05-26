Президент Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы на Красной площади — 24 июня. Такая дата выбрана потому, что в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.



Из-за эпидемии коронавируса парад 9 мая отменили, и Путин обещал провести его позже. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить «самые строгие требования безопасности» при подготовке и проведении парада, исключить риски для всех его участников.



Шествие «Бессмертного полка», которое обычно проходит вместе с парадом, а в этом году прошло в интернете, Путин предложил провести ещё на месяц позже — 26 июля, когда отмечают День Военно-морского флота (хотя связь между этими событиями не ясна). При этом «Бессмертный полк» могут перенести и на более позднюю дату, если к концу июля участники шествия не смогут пройти безопасно рядом друг с другом.