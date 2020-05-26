Президент Владимир Путин назвал дату проведения парада Победы на Красной площади — 24 июня. Такая дата выбрана потому, что в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Из-за эпидемии коронавируса парад 9 мая отменили, и Путин обещал провести его позже. Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить «самые строгие требования безопасности» при подготовке и проведении парада, исключить риски для всех его участников.
Шествие «Бессмертного полка», которое обычно проходит вместе с парадом, а в этом году прошло в интернете, Путин предложил провести ещё на месяц позже — 26 июля, когда отмечают День Военно-морского флота (хотя связь между этими событиями не ясна). При этом «Бессмертный полк» могут перенести и на более позднюю дату, если к концу июля участники шествия не смогут пройти безопасно рядом друг с другом.
- Снизится ли к 24 июня риск заболеть настолько, что будет безопасно провести парад, и каким образом будет обеспечена безопасность участников?
- Будут ли на параде зрители, в том числе пожилые ветераны?
- 24 июня — это среда. Объявят ли этот день выходным?
- Будут ли 24 июня какие-то праздничные мероприятия в Зеленограде (например, салют, который 9 мая состоялся только в одной точке Москвы)?
«Зеленоград.ру» постарается это выяснить.
Режим «самоизоляции» действует до 31 мая. После этой даты часть ограничительных мер точно продлят, и пока неизвестно, что оставят к 24 июня.