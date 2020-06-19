24 июня в Москве пройдет парад Победы, перенесенный на эту дату с 9 мая. Салют устроят только на Красной площади, в Зеленограде на салюта, ни других праздничных мероприятий не будет.

До начала этой недели местом праздничных мероприятий в Зеленограде хотели сделать парк Победы, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальный сферы префектуры Владимир Колесников. Но из-за эпидемиологической обстановки от этой идеи отказались, решили сосредоточить праздник в одной точке. Из Зеленограда на парад отправятся два ветерана. Всего их в городе 1339 человек.

Глава Роспотребнадзора Алена Попова заявила, что ветераны могут сидеть на трибунах без масок, так как между ними будет расстояние в два кресла.

Салют в Москве запустят на Лужнецкой набережной в 22:00.

24 июня объявлен выходным днем, при этом Сергей Собянин просил москвичей по возможности не посещать массовые мероприятия и смотреть парад в трансляции. В празднике примут участие около 14 тысяч военнослужащих и более 220 единиц техники: целый батальон танков Т-34, самоходные артиллерийские установки СУ-100 и 23 новых образца боевой техники.