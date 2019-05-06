Основное празднование Дня Победы в Зеленограде пройдет, как обычно, на Центральной площади — несмотря на её ремонт. По Центральному проспекту днём 9 мая пройдет колонна «Бессмертный полк». Накануне можно бесплатно получить георгиевскую ленточку. Вечером в парке Победы — праздничный фейерверк и артиллерийский салют.
В 15:30—16:00 на площади Юности у кинотеатра «Электрон» начнут собираться участники шествия «Бессмертный полк». Люди пройдут с фотографиями своих родственников — участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Принять участие в шествии может любой желающий. Колонна начнет двигаться от площади Юности по Центральному проспекту к Центральной площади в 16:30. По Центральному проспекту также пройдут воспитанники военно-патриотических клубов и духовой оркестр.
17:00 на Центральной площади начнется праздничная торжественная программа. Сейчас площадь частично перекрыта из-за капитального ремонта, для празднования задействуют парковку и пространство возле Культурного центра «Зеленоград» (ДК).
Возле ДК будет открыт и традиционный ветеранский дворик, установят сцену. С утра на видеоэкране, как обычно, будут транслировать парад на Красной площади, а затем сюжеты о войне. До 21:55 на площади будет концерт.
На площади будет работать полевая кухня, поставят мобильные туалеты. Здесь поставят 15 торговых палаток — в девяти из них будут продавать еду и напитки, в шести сувениры.
В 21:55 начнется парковый фейерверк, а в 22:00 прогремит артиллерийский салют. Салютные установки поставят со стороны дендропарка. Фейерверк продлится 8 минут, а большой салют — 10 минут.
К окончанию салюта к остановке «Парк Победы» подадут 18 дополнительных автобусов №2, 11, 19, 32.
8 мая вечером начнут эвакуировать припаркованные автомобили с Центральной площади и Центрального проспекта со стороны 4-го микрорайона. С 22:00 ограничат въезд на Центральную площадь.
9 мая с 15:30 до 17:00 перекроют движение автомобилей по Центральному проспекту. С 21:00 до окончания салюта (22:10—22:15) ограничат движение транспорта по Озерной аллее — от Центрального проспекта (проезд вдоль предприятий Южной промзоны) до пересечения с Каштановой аллеей. С 21:30 до окончания праздника перекроют движение автомобилей по Савелкинскому проезду.
9 мая с 16:00 до 17:00 автобусы не будут ходить по Центральному проспекту. В это время несколько автобусов изменят схему движения.
Посадку в автобус 400 «экспресс» перенесут на остановку «Березка». Автобус будет выезжать и въезжать в Зеленоград по Панфиловскому проспекту (поворот у монумента «Штыки»).
400 «поостановочный» пойдет от Крюковской площади с остановками на Панфиловском проспекта, а на Центральный поворачивать на будет — он поедет к «Речному вокзалу» через Панфиловский и «Штыки». Такой же маршрут в обратном направлении.
Автобусы №1, 10, 12, 15, 25, 29 поедут до остановки «Дом мебели», далее до «Северной» с остановками «Березка» и «Автокомбинат».
Автобусы №, 3, 19, 32 поедут до остановки «МИЭТ», потом развернутся и поедут обратно в сторону Крюково.
Автобусы №, 11, 27 работать не будут.
К окончанию салюта к остановке «Парк Победы» подадут 18 дополнительных автобусов №2, 11, 19, 32.
7 мая в 14:00 волонтеры будут раздавать ленточки возле торговых центров: «Столица» в 14 микрорайоне, «Перекресток» в 9 микрорайоне, «Ольга» в 11 микрорайоне, 3-м торговом на Яблоневой аллее. 8 мая в 17:00 ленточку можно взять на Школьном озере, 9 мая в 17:00 — на Центральной площади.
Будут и «локальные» районные праздники и акции ко Дню победы.
В 10 микрорайоне, на западном берегу Школьного озера — праздничная программа 8 мая в 17:00
В 9 микрорайоне, у корпуса 901 — праздничная программа 8 мая в 16:00
В Крюково 8 мая в 15:00 акция «Рубеж славы Крюково». Участники растянут трехкилометровую георгиевскую ленту от братской могилы в Александровке до братской могилы в Каменке. В акции участвуют ученики школ, ветераны, сотрудники социальной защиты, общественники.
В 14 микрорайоне 9 мая с 11:00 до 17:00 возле выставочного зала «Зеленоград» (корпус 1410) будет работать уличная выставка, посвященная батальным полотнам «Бой за станцию Крюково». Здесь представят копии трех картин, запечатлевших кровопролитные сражения в 1941 году в Крюково. Самая известная картина была написана в 1945 году непосредственным участником этих событий, художником Анатолием Горпенко. Сотрудники музея расскажут о сюжете полотен и их истории. На выставке также представят копии старых газет, военные фотографии и другие экспонаты.
На площади Юности 9 мая в 13:00 и 15:00 на выступит фольклорный ансамбль «Тонус».
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