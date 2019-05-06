Изменения в движении автобусов

9 мая с 16:00 до 17:00 автобусы не будут ходить по Центральному проспекту. В это время несколько автобусов изменят схему движения.

Посадку в автобус 400 «экспресс» перенесут на остановку «Березка». Автобус будет выезжать и въезжать в Зеленоград по Панфиловскому проспекту (поворот у монумента «Штыки»).

400 «поостановочный» пойдет от Крюковской площади с остановками на Панфиловском проспекта, а на Центральный поворачивать на будет — он поедет к «Речному вокзалу» через Панфиловский и «Штыки». Такой же маршрут в обратном направлении.

Автобусы №1, 10, 12, 15, 25, 29 поедут до остановки «Дом мебели», далее до «Северной» с остановками «Березка» и «Автокомбинат».

Автобусы №, 3, 19, 32 поедут до остановки «МИЭТ», потом развернутся и поедут обратно в сторону Крюково.

Автобусы №, 11, 27 работать не будут.

К окончанию салюта к остановке «Парк Победы» подадут 18 дополнительных автобусов №2, 11, 19, 32.