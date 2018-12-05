В дни, связанные с Великой отечественной войной, многие зеленоградцы приходят к монументу «Штыки» на Ленинградском шоссе, чтобы почтить память павших солдат. Но после строительства развязки не все понимают, как попасть к монументу. Объясняем.
Пешком. Перейти Ленинградское шоссе к «Штыкам» теперь можно по подземному переходу. Надо дойти вдоль завода «Зенит» до конца Панфиловского проспекта к Ленинградке, перейти по зебре дорогу рядом с «Макдоналдсом», дойти до остановки областных автобусов «Монумент», расположенной над транспортным тоннелем, и спуститься по лестнице. Подземный переход выводит на Льяловское шоссе, его нужно перейти к «Штыкам».
На автобусе. Доехать из Зеленограда до «Штыков» можно только на областных автобусах №128, 312 и 377. Они идут от станции Крюково через Панфиловский проспект, после «Дома мебели» делают остановку «1 микрорайон» (напротив корпуса 158), далее выезжают на Ленинградское шоссе и делают остановку «Монумент» со стороны Льяловского шоссе.
Также можно доехать до остановки «Ленинградское шоссе», расположенной на Льяловском шоссе, рядом со «Штыками». Там останавливаются автобусы 127, 476 и 493.
На машине. Едете по Ленинградскому шоссе в сторону области, проезжаете «Штыки» и сразу за ними сворачиваете направо. За монументом есть небольшая парковка.
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