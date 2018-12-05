На автобусе. Доехать из Зеленограда до «Штыков» можно только на областных автобусах №128, 312 и 377. Они идут от станции Крюково через Панфиловский проспект, после «Дома мебели» делают остановку «1 микрорайон» (напротив корпуса 158), далее выезжают на Ленинградское шоссе и делают остановку «Монумент» со стороны Льяловского шоссе.

Также можно доехать до остановки «Ленинградское шоссе», расположенной на Льяловском шоссе, рядом со «Штыками». Там останавливаются автобусы 127, 476 и 493.

На машине. Едете по Ленинградскому шоссе в сторону области, проезжаете «Штыки» и сразу за ними сворачиваете направо. За монументом есть небольшая парковка.