Какие военные самолеты пролетали над Зеленоградом на парад Победы в 2019 году
Чайка — почти как самолёт
Фото: jenya_rudakova
4 мая состоялась первая репетиция воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы. Боевые самолёты праздничным строем традиционно летели к Красной площади на тренировку через Зеленоград. В этот понедельник они появились над городом в 10:15 — почти на полчаса раньше, чем в прошлые годы. Но их приближение трудно не услышать, и многие горожане успели запечатлеть это событие.
Сделали для вас подборку из фото и видео, которые прислали в редакцию читатели «Зеленоград.ру».
Фото: Ольга Гончарова
Фото: jenya_rudakova
Фото: valentinakuzmicheva
Фото: @Vadim
Фото: Татьяна Кульчицкая
Военно-транспортная авиация традиционно пролетает тройкой из Ил-76МД
Фото: @__malenbkaya_dryanb_
Фигура «тактическое крыло» состоит из десяти новейших отечественных самолетов оперативно-тактической авиации трех моделей Су
Фото: @__malenbkaya_dryanb_
Парадный строй дальней авиации обычно состоит из одного Ту-160 и четырех Ту-22М3
Фото: __malenbkaya_dryanb_
Фото: andreevna.tat
Фото: Владимир Чернобыль
Чайка и самолёты
Фото: jenya_rudakova
Фото: galinaiodlovskaia4176
Фото: tat1731
За видео спасибо: @maksim.lebedev.81, @photoksu.kyzmenkova, @vladimir_from_stp, @alina_5060_alina, @galinaiodlovskaia4176, @jenya_rudakova, @Iraidda74, @nyustechka, Анастасии Касьяненко, Светлане Овчинниковой, Татьяне Елецкой, Сергею Сорокину.
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