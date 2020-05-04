Военная авиация пролетела над Зеленоградом на репетицию воздушного парада. Подборка фото и видео 04.05.2020 ZELENOGRAD.RU

4 мая состоялась первая репетиция воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы. Боевые самолёты праздничным строем традиционно летели к Красной площади на тренировку через Зеленоград. В этот понедельник они появились над городом в 10:15 — почти на полчаса раньше, чем в прошлые годы. Но их приближение трудно не услышать, и многие горожане успели запечатлеть это событие.

Сделали для вас подборку из фото и видео, которые прислали в редакцию читатели «Зеленоград.ру».

За видео спасибо: @maksim.lebedev.81, @photoksu.kyzmenkova, @vladimir_from_stp, @alina_5060_alina, @galinaiodlovskaia4176, @jenya_rudakova, @Iraidda74, @nyustechka, Анастасии Касьяненко, Светлане Овчинниковой, Татьяне Елецкой, Сергею Сорокину.

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Метки:
день победы, самолет
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