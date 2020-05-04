4 мая состоялась первая репетиция воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы. Боевые самолёты праздничным строем традиционно летели к Красной площади на тренировку через Зеленоград. В этот понедельник они появились над городом в 10:15 — почти на полчаса раньше, чем в прошлые годы. Но их приближение трудно не услышать, и многие горожане успели запечатлеть это событие.

Сделали для вас подборку из фото и видео, которые прислали в редакцию читатели «Зеленоград.ру».